شمارش معکوس برای گرمای غیرقابل تحمل
اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعلام کرد پدیده اقلیمی «النینو» در حال تشدید سریع است و حدود ۷۰ درصد احتمال دارد به قویترین رویداد ثبتشده از سال ۱۹۵۰ تاکنون تبدیل شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، براساس تازهترین پیشبینی اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) که شبکه خبری سیانان به آن استناد کرده است، شرایط النینو با سرعت زیادی در حال تقویت است و انتظار میرود این پدیده اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خود برسد.
پیشبینیهای این نهاد آمریکایی نشان میدهد النینوی پیشرو ممکن است از نظر شدت، از رویداد موسوم به «سوپر النینو» در سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۳ فراتر رود و به یک رویداد بیسابقه از زمان آغاز ثبت منظم این دادهها در سال ۱۹۵۰ تبدیل شود.
کارشناسان هشدار دادهاند که همزمانی این پدیده با روند گرمایش جهانی میتواند پیامدهای اقلیمی آن را تشدید کند و به موجهای گرمای شدیدتر و افزایش شدت برخی بلایای طبیعی منجر شود.
بر اساس این گزارش، شدت احتمالی النینو باعث شده است سال ۲۰۲۷ بهعنوان گزینهای بسیار محتمل برای ثبت رکورد گرمترین سال تاریخ مطرح شود. با این حال، کارشناسان احتمال میدهند سال ۲۰۲۶ نیز بتواند رکورد گرمای ثبتشده را جابهجا کند.
النینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آبهای اقیانوسی همراه میشود و میتواند الگوهای آبوهوایی را در مناطق مختلف جهان، بهویژه مناطق ساحلی و بخشهای گستردهای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.
در مقابل، لانینا مرحله مخالف این چرخه اقلیمی است که معمولاً با کاهش دمای جهانی همراه میشود. دورههای میان النینو و لانینا نیز بهعنوان مرحله خنثی شناخته میشوند که در آن الگوهای معمولتر و طبیعیتر آبوهوا غالب هستند.