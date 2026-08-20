چین بزرگترین واردکننده نفت ایران است و به گمان ناظران، سیاست فشار اقتصادی جدید ترامپ به طور مشخص ۳ کشور را که بیشترین مراودات تجاری با ایران را دارند هدف قرار می‌دهد: چین، امارات متحده عربی و ترکیه.

چین مخالفت خود را با اعمال کارزار جدید "جنگ اقتصادی" ترامپ علیه ایران اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، دولت چین روز پنجشنبه (امروز) با کارزار موسوم به "روز دی اقتصادی" ترامپ علیه ایران مخالفت و بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تاکید کرد.

"لین جیان"، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: "اعمال تحریم و فشار کمکی به حل مساله نمی‌کند.. چین از طرف‌های مربوطه می‌خواهد که اقدامات مسئولانه‌ای اتخاذ کنند و مسائل را از طریق ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی حل کنند."



ترامپ روز چهارشنبه (دیروز) آنچه را که "خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی انجام شده علیه هر کشوری" نامید، اعلام کرد و کارزار خود را برای منزوی کردن ایران تشدید کرد و به کشورها و شرکت‌هایی که به تهران کمک می‌کنند در مورد عواقب شدید اقتصادی هشدار داد.

وی گفت که ایالات متحده به دنبال قطع کانال‌های مالی و تجاری است که از ایران حمایت اقتصادی می‌کنند.



او افزود: "امروز، من همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به موسسات مالی، مشاغل، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع شریان حیاتی برای ایران فراهم کنند، خود با عواقب اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد."

چین بزرگترین واردکننده نفت ایران است و به گمان ناظران، سیاست فشار اقتصادی جدید ترامپ به طور مشخص 3 کشور را که بیشترین مراودات تجاری با ایران را دارند هدف قرار می دهد: چین، امارات متحده عربی و ترکیه.

ترامپ به طور خاص قاچاق نفت، خطوط سوآپ مالی، انتقال پول نقد، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های صوری را به عنوان فعالیت‌هایی که باید پایان یابند، ذکر کرد. او گفت: "همه اینها باید همین حالا متوقف شود."

دولت چین چند ماه پیش به شرکت های چینی که بخواهند از تحریم های ثانویه آمریکا علیه مراودات نفتی و تجاری با ایران تبعیت کنند، مجازات تعیین کرده است.