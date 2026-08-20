بازگشت ابرقدرت و حکمرانی دوباره روسها بر کشتی جهان؛ تاسِ بد مربیای با کارنامه قابل دفاع
از ۲ قهرمانی از دست داده کشتی ایران در آزاد و فرنگی نوجوانان و فرنگی جوانان از جمع ۳ قهرمانیای که به دست نیاوردیم! عملکرد فنی و مربیگری صادق گودرزی و حمید باوفا در تیمهای آزاد جوانان و فرنگی نوجوانان به گونهای بود که به نظر میرسد انتقاد زیادی را روانه تیم خود نکرده باشند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی روسیه شب گذشته (۲۸ مرداد) با ۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز با مجموع ۱۴۲ امتیاز قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان شد. این سومین قهرمانی متوالی کشتی روسیه در جهانیهای ۲۰۲۶ بود.
آنها ۱۱ مرداد ماه در باکو هم با ۱۴۶ امتیاز قهرمان کشتی آزاد و با ۱۲۷ امتیاز قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شده بودند. تیمی که بعد از جهانیهای ۲۰۲۱ کشتی در ردههای سنی مختلف، از سوی کمیته بینالمللی المپیک از شرکت در تمامی جهانیهای ۲۰۲۲ محروم شده و بعد از آن هم بدون اسم و پرچم به مسابقات بازگشته بودند و امتیاز تیمی آنها محاسبه نمیشد.
در بازگشت دوباره روسها به جدول تیمی بعد از ۵ سال، آنها تا اینجای کار کاپ قهرمانی هر سه جهانی برگزار شده را از آن خود کردهاند و از امروز هم مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در براتیسلاوای اسلواکی استارت خواهد خورد که قطعاً باز هم در کنار ایران و آمریکا از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. واقعیت اینکه روسیه ابرقدرت کشتی جهان است، آنها دوباره بازگشتهاند.
زمانی که این تیم محروم بود، هم علیرضا دبیر که به لحاظ فنی خودش جزو صاحبسبکهای کشتی جهان بود بارها و بارها تأکید کرد که هرچند بر سکوی قهرمانی جهان ایستادهایم، اما روسیه و آمریکا (در کشتی آزاد) بالاتر از ما هستند. در کشتی فرنگی، اما همچنان رقابت در بین تیمهایی، چون ایران، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و حتی ازبکستان و گرجستان در جریان است، رقابتی که تا اینجا روسها در دو رده سنی برندهاش بودهاند و باید دید در رده سنی بعدی (بزرگسالان) آیا بازگشت آنها میتواند تیمِ خوب بزرگسالانمان را هم دچار مشکل کند؟
از ۲ قهرمانی از دست داده کشتی ایران در آزاد و فرنگی نوجوانان و فرنگی جوانان از جمع ۳ قهرمانیای که به دست نیاوردیم! عملکرد فنی و مربیگری صادق گودرزی و حمید باوفا در تیمهای آزاد جوانان و فرنگی نوجوانان به گونهای بود که به نظر میرسد انتقاد زیادی را روانه تیم خود نکرده باشند.
تیم صادق گودرزی با اختلاف تنها یک امتیاز نسبت به روسها، سکوی دومی را به خود اختصاص داد و به لحاظ کشتیگیری، شاگردانش خوب مبارزه کردند. تیم باوفا هم هرچند که به لحاظ امتیازی اختلاف نسبتا زیادی (۳۳ امتیاز) با روسیه داشت، اما به لحاظ کشتیگیری و فنی و بضاعت موجود، کارنامه قابل قبولی از او بر جای ماند.
تیمی که قبلاً هم با هدایت همین مربی، در حضور روسیه برای اولین بار قهرمان جوانان جهان شده بود و ۶ عنوان قهرمانی جهان قبلی همه، با حمید باوفا اتفاق افتاده بود. مربیای که در این سالها موضوع انتقال کشتیگیران رده سنی جوانان، به بزرگسالان را به بهترین شکل ممکن رقم زده است. جوانانی که بعد از پایان کارشان در این رده سنی و یا گاها پیش از پایان ۲۰ سالگی، مثل سعید اسماعیلی و پیام احمدی، مدعی بزرگسالان شده و ستارههای تیم ملی را تشکیل میدهند.
نگاهی به کارنامه قبلی حمید باوفا عملکردی کاملاً رضایتبخش را عرضه میکند، مربیای که خوب تیمش را ساخته و پرداخته کرده و نگاه بسیار خوبی در کشتی فرنگی دارد. این بار در کنار کشتیگیرانی که خوب و به اندازهی زحمتی که برایشان کشیده شده بود، مبارزه نکردند، تاسِ حمید باوفا هم خوب نیامد.
گزینه رویارویی با عنواندار جهان، ستاره تیم ملی فرنگی ایران در براتیسلاوا
آرمین شمسیپور بدون اشتباه قهرمان ۵۵ کیلوگرم جهان شد. یک دور استراحت کرد و بعد از آن حریفانی از اوکراین، مولداوی و ازبکستان را برد و به فینال رسید. حریف فینالش که حریف آذربایجانی را در نیمهنهایی ۱۱-۴ برده بود، را ۱۲-۲ برد و قهرمان جوانان جهان شد.
شمسیپور سال گذشته بعد از قهرمانی نوجوانان جهان، گزینه کادرفنی و فدراسیون کشتی در ۵۵ کیلوگرم تیم ملی بزرگسالان شد! و مقابل پویا دادمرزی دارنده دو نشان نقره و برنز بزرگسالان جهان قرار گرفت در حالیکه از نظر رده سنی، ۲ رده از او کوچکتر و بسیار کمتجربهتر بود و به دادمرز باخت.
آرمین از اندیمشک آمده، مربیاش در خوزستان مهرزاد اسفندیاریفر است که قبل از او عبدولیها را تحویل کشتی ایران داده، یکی از چندین برادر مربیِ خاندان اسفندیاریفر؛ قرار بود کنار شاگردش در قهرمانی جوانان جهان حضور داشته باشد که ویزایش صادر نشد و به جای کُچ کنار تشک، از تلویزیون شاهد طلایی شدن آرمین بود.
باختهای نزدیک و غیرمنتظره و اوتیهای زیاد
در وزن ۶۰ کیلوگرم امیرعلی حیدری با نتیجهای نزدیک و درحالیکه اگر جسارت و شهامت بیشتری داشت میتوانست برنده از کشتی خارج شود و به فینال برود، اما به آیخان جوادوف آذربایجانی ۴-۳ باخت. در ردهبندی هم خوششانس بود که نفرات راهیافته به به رپهشارژ یکی از یکی ضعیفتر بودند و درنهایت حریف برزیلی مقابلش قرار گرفت و نماینده این وزن ایران به راحتی برنز جهانی گرفت.
ایلیا علیخانی در ۶۷ کیلو بعد از آنکه حریفانی از اسلواکی و ازبکستان را برد، ۴-۳ به مارکوفسکی بلاروسی باخت و به شانس مجدد رفت و به دیدار ردهبندی هم رسید، اما مقابل یوریک میختاریان ارمنی ضربه فنی شد و مدال نگرفت.
در وزن ۷۲ کیلو احمدرضا محمدیان حریف کروات را برد و به گرجستان باخت، الکساندر روسیتاشویلی هم به روس باخت و درنهایت هم باوجود راهیابی به شانس مجدد، اما مغلوب گور خاچاطوریان ارمنی در رپهشارژ شد و از دور رقابتها حذف شد.
خاچاطوریان هم در ردهبندی به والییف ازبک باخت و مدال نگرفت. احمدیان به کسی باخت که بدون مدال و دستاورد جهانی را ترک کرد و حریف قابلی نبود.
تیمی که میخواست در کورس قهرمانی باشد، باید کمترین اوتی را میداشت که کشتیگیران ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم ایران بدون هیچ امتیازی از دور رقابتها حذف شدند و نماینده ۱۳۰ کیلوگرم هم ۴ امتیاز گرفت و از دور رقابتها حذف شد.
در ۸۷ کیلوگرم امیرحسین نعمتزاده یکی از ۴ مدال برنز کشورمان را گرفت. او بعد از شکست حریف قزاق، ۵-یک به پتروسیان ارمنی باخت و به شانس مجدد رفت. آنجا کشتیگیر قرقیز را برد و در مبارزه ردهبندی بدون کشتی به مدال برنز رسید، چون پائول مایر اتریشی روی تشک نیامد. پتروسیان که نعمتزاده را برده بود هم در فینال ۸-صفر به تایزو یوشیدای ژاپنی باخت و نقره گرفت.
عملکرد تیم باوفا در مصاف رودررو با قهرمان جهان
در ۶۳ کیلوگرم به روس باختیم. علی غریبی بعد از شکست حریفانی از مولداوی، مصر و ارمنستان، ۴-یک به سلیم کازامخوف روس باخت. روسی که طلا نگرفت و در فینال ۹-۷ به اسمویلوف ازبکستانی باخت. غریبی در کشتی ردهبندی، حریف گرجستانی را برد و صاحب مدال برنز جهانی شد. او یکی دیگر از شاگردان پرتعداد ملکمحمد بویری، مربی سازنده ایذهای در تیمهای ملی است. سرمربی حال حاضر تیم ملی قطر و عضو سابق کادرفنی تیمهای ملی بزرگسالان و جوانان.
در ۷۷ کیلوگرم امیرمهدی سعیدینوا یکی از شانسهای طلای تیم ملی جوانان در اسلواکی که خاطره تلخی از آسیایی تایلند داشت، حریف روس را شکست داد. کشتیگیر قمی که شاگرد روحالله میکائیلی، ارتش یکنفره در کشتی قم؛ است بعد از شکست حریف سوئدی، ۹-۴ برکوفسکی روس را از پیش رو برداشت. بعد از آن اوکراینی را برد، اما به نعمتاف آذربایجانی ۷-یک در نیمهنهایی باخت و با شکست حریف قزاقستانی در دیدار ردهبندی، صاحب مدال برنز جهان شد. کشتیگیر آذربایجانی هم در فینال یک –یک به سامول ترتریان ارمنی باخت و نقره گرفت.
در ۸۲ کیلوگرم باز هم رویارویی مستقیم با روسها داشتیم و یک باخت دیگر برای تیم کشورمان رقم خورد. علیرضا محمدحسینی بعد از آنکه کشتیگیران اسلواکی، پورتوریکو و ارمنستان را برد، ۵-یک به رمضان نخای روس باخت. روسی که در فینال هم ۳-یک کشتیگیر بلاروسی را برد و قهرمان جهان شد. محمدحسینی در ردهبندی حریف کشتیگیر مجارستان نشد و مدال نگرفت.
ستارههایی که باختند و مسیر قهرمانی ناهموار شد
امیرسام محمدی و امیرحسین عبدولی در سنگینوزن از امیدهای اصلی تیم باوفا برای کسب مدال طلا بودند، اما هر دو عملکردی بسیار ناامیدکننده داشتند.
امیرسام که قهرمان سال گذشته نوجوانان جهان بود و سال گذشته هم بعد از بازگشت از جهانی، تیم ملی جوانان را در مسابقات جهانی ساموکوف همراهی کرده و تجربه حضور در این رده سنی را هم داشت، همان دور اول یک-یک به ویتای مجارستانی باخت. کشتیگیری که مشخص بود فینالیسست نخواهد شد تا امیرسام وداعی بسیار زودهنگام با مسابقات داشته باشد. ویتای ۸-صفر به یهور یاکوچنکوی اوکراینی باخت و باتوجه به فینالیست شدن حریف، در جدول ماند، اما درنهایت در رپهشارژ یک – یک مغلوب کشتیگیر گرجستانی شد و به ردهبندی هم نرفت.
امیرحسین عبدولی، فعلاً آخرین کشتیگیر از خاندان عبدولیها در تیمهای ملی هم یک دور استراحت کرد و بعد از آن آمریکایی را برد. دور سوم نتوانست از سد حریف مصری بگذرد. ابراهیم انور حسین مصری ۶-۵ او را شکست داد و خودش ۵-یک در نیمهنهایی به سیمون لازلوی مجارستانی باخت. در ردهبندی ۹-صفر مغلوب کشتیگیر گرجستان شد و بدون مدال جهانی را به پایان رساند.