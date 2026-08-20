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جنجال هشتگ قالیباف در شبکه‌های اجتماعی عراق

هشتگی که دیروز قالیباف با آن توییت زد، ترند عراقی‌ها شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۹
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1719 بازدید
هشتگ قالیباف
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هشتگ قالیباف سفر به بغداد خبر فوری عراق عراقی ها ترند
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