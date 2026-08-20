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جنجال هشتگ قالیباف در شبکههای اجتماعی عراق
هشتگی که دیروز قالیباف با آن توییت زد، ترند عراقیها شده است.
کد خبر:
۱۳۹۰۶۴۹
تاریخ انتشار:
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
20 August 2026
کد خبر:
۱۳۹۰۶۴۹
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
20 August 2026
|
1719
بازدید
1719
بازدید
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هشتگ
قالیباف
سفر به بغداد
خبر فوری
عراق
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