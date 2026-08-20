صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بدهی‌های آمریکا از کنترل خارج شد!

از افزایش هزینه‌های دفاعی که آمریکا برای ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، که نزدیک به شش ماه است ادامه دارد، به آن متکی است، گرفته تا تلاش برای کاهش هزینه سوخت و مواد غذایی.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۱
| |
853 بازدید
|
۴
بدهی

بدهی عمومی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی بی‌سابقه که در شرایطی ثبت شده است که هزینه‌های دفاعی و برنامه‌های اجتماعی، در کنار بهره بدهی ناشی از کسری فزاینده، بخش بسیار بزرگی از مخارج دولت فدرال را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این رکورد تنها پنج ماه پس از آن ثبت شد که بدهی آمریکا در ماه مارس گذشته به رقم بی‌سابقه ۳۹ تریلیون دلار رسیده بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این رقم بی‌سابقه بدهی عمومی، اولویت‌های متعارض دولت را برجسته می‌کند؛ از افزایش هزینه‌های دفاعی که آمریکا برای ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، که نزدیک به شش ماه است ادامه دارد، به آن متکی است، گرفته تا تلاش برای کاهش هزینه سوخت و مواد غذایی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بدهی آمریکا اقتصاد آمریکا ترامپ جنگ ایران و آمریکا هزینه جنگ خبر فوری
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تبعات جنگ به دانش‌آموزان آمریکا هم رسید
اینفوتابناک | آمریکا در تنگنای بنزین
ترامپ درباره جنگ ایران چه می گوید؟
گزارش سی بی اس علیه ادعای پیت هگست درباره جنگ ایران
تهدید به پیگرد قانونی ترامپ در صورت ادامه جنگ
چند درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ به اهدافش رسیده؟
ادعای جنجالی درباره احتمال حمله ترامپ به ایران
مشاور ترامپ: ایران تورم را به آمریکا آورد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
5
3
پاسخ
سابقه می‌گوید افزایش بدهی‌های امریکا یعنی در پیش بودن جنگ بزرگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
1
4
پاسخ
امیدوارم این از کنترل خارج شدن تاثیرات عملی اش را بر آنها بگذارد.
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
2
5
پاسخ
احتمالأ از هفته آینده بنزین سهمیه‌ای میشود

نان چند نرخی می‌شود
روغن و قند و شکر سه برابر می‌شود

گوشت خریدن برای مردم غیر ممکن می شود

مرغ از سفره ها خواهد پرید

حقوق بازنشستگان و کارگران و کارمندان با تأخیر پرداخت می‌شود

و...........


چرا حواستان نیست مسولان کشور ایالات متحده آمریکا؟؟!!!!!!!!
هیچکس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
1
6
پاسخ
الان بهترین موقع برای تحریم کردن امریکاست ، بنده های خدا مردم امریکا با تورم پیش رو.
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۳۸ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
منبع افزایش مبلغ کالابرگ کجاست؟ وعده‌ای که نباید با چاپ پول تأمین شود  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005plh
tabnak.ir/005plh