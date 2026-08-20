از افزایش هزینه‌های دفاعی که آمریکا برای ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، که نزدیک به شش ماه است ادامه دارد، به آن متکی است، گرفته تا تلاش برای کاهش هزینه سوخت و مواد غذایی.

بدهی عمومی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی بی‌سابقه که در شرایطی ثبت شده است که هزینه‌های دفاعی و برنامه‌های اجتماعی، در کنار بهره بدهی ناشی از کسری فزاینده، بخش بسیار بزرگی از مخارج دولت فدرال را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این رکورد تنها پنج ماه پس از آن ثبت شد که بدهی آمریکا در ماه مارس گذشته به رقم بی‌سابقه ۳۹ تریلیون دلار رسیده بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این رقم بی‌سابقه بدهی عمومی، اولویت‌های متعارض دولت را برجسته می‌کند؛ از افزایش هزینه‌های دفاعی که آمریکا برای ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، که نزدیک به شش ماه است ادامه دارد، به آن متکی است، گرفته تا تلاش برای کاهش هزینه سوخت و مواد غذایی.