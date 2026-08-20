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سخنان تکان‌دهنده سخنگوی سپاه از تغییر قواعد بازی

سخنگوی سپاه با اشاره به توان موشکی ایران، گفت: اگر جنگی آغاز شود، تسلیحات ما در تمامی ابعاد با گذشته کاملاً متفاوت خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۳۷
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سردار محبی

سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی، درباره توان تسلیحاتی کشورمان و تقویت سر جنگی موشک‌های ایرانی پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار داشت: ما روزبه‌روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت هستیم و سلاح‌هایمان را دقیق‌تر، مخرب‌تر و فناورانه‌تر تولید می‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار محبی ادامه داد: اگر جنگی مجدد آغاز شود، قطعاً تسلیحات ما با گذشته متفاوت خواهد بود؛ این تفاوت می‌تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک‌ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز در تولید و توسعه تسلیحات توقفی نداشته است، تصریح کرد: ما هر روز در حال پیشرفت هستیم و هر احتمالی در این زمینه قابل تصور است.

وی همچنین درباره توانمندی انصارالله یمن در برابر متجاوزان سعودی گفت: اکنون بیش از دو سال است که رژیم اشغالگر قدس در غزه مشغول جنگ است و هنوز نتوانسته آسیب جدی به حماس وارد کند؛ لذا عربستان که توانمندی نظامی آن کمتر از رژیم صهیونی است، چگونه ممکن است که بتواند از عهده انصارالله و رزمندگان یمنی برآید؟ این امکان‌پذیر نیست.

سردار محبی با تأکید بر اینکه هر ملتی در دفاع از موجودیت و داشته‌های خود تلاش می‌کند و خود را توانمند می‌بیند، افزود: در این عرصه قطعاً عربستان قادر نخواهد بود یمن و انصارالله را مهار کند و از گزند حملات آن‌ها در امان بماند؛ همچنان‌که طی روزهای گذشته، شاهد بودیم هر اندازه که عربستان حمله می‌کند، چندین برابری آن ضربه می‌خورد.

سخنگوی سپاه در پایان عنوان کرد: این توانمندی که انصارالله یمن در طول سال‌ها کسب کرده، روزبه‌روز در حال افزایش است و مقاومت یمن مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه می‌دهد.

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سردار محبی سپاه ایران یمن رژیم اشغالگر حماس عربستان مقاومت
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