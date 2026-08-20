مرگ دل خراش زنی ۱۵ساله که شلاق خورده بود

اوایل هفته منابع بیمارستانی، مرگ مشکوک زنی جوان در بیمارستان هاشمی نژاد را به پلیس اطلاع می‌دهند. با حضور مأموران در بیمارستان و تأیید موضوع، با دستور قضایی جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.

«شریفه»، زن پانزده ساله افغانستانی، به همراه شوهر جوانش برای یافتن یک زندگی بهتر، تن به مهاجرت غیرقانونی به ایران می‌دهند. آن‌ها در مشهد خانه‌ای اجاره و زندگی‌شان را آغاز‌ می‌کنند، غافل از اینکه کمی بعد جسد زن جوان روی تخت بیمارستان جا می‌ماند و شوهرش که متهم به قتل زنش است، به مکانی نامعلوم می‌گریزد.

به گزارش تابناک به نقل از شهرآرانیوز؛ اوایل هفته منابع بیمارستانی، مرگ مشکوک زنی جوان در بیمارستان هاشمی نژاد را به پلیس اطلاع می‌دهند. با حضور مأموران در بیمارستان و تأیید موضوع، بلافاصله خبر مرگ مشکوک به قاضی وحید خاکشور، بازپرس جنایی، اعلام و با دستور قضایی جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.

آغاز تحقیقات همه جانبه

با دستور قاضی خاکشور، تحقیقات همه جانبه‌ای درباره مرگ این زن پازنزده ساله آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد که «شریفه» و شوهرش «ثناءا...» با یکدیگر دخترعمو و پسرعمو بوده‌اند و مدتی قبل به ایران مهاجرت غیرقانونی کرده‌اند.

تلاش تیم جنایی برای یافتن خانواده این زوج جوان به نتیجه‌ای نرسید و مشخص شد که پدر و مادر هر دو نفر ساکن افغانستان هستند وآن‌ها در ایران هیچ آشنایی نداشته‌اند. در ادامه مشخص شد که این زوج با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند و هجدهم مرداد مرد پیکر نیمه جان همسرش را به درمانگاه می‌رساند و با توجه به وخیم بودن اوضاعش، بلافاصله با آمبولانس اورژانس به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل می‌شود.

از هجدهم مرداد زن در این مرکز درمانی با مرگ دست وپنجه نرم می‌کند تا جایی که در نهایت تسلیم مرگ می‌شود و بیست و چهارم مردادماه جان می‌بازد.

مشاهده آثار شلاق

دیروز کارشناسان پزشکی قانونی نظریه خود را درباره مرگ این زن به بازپرس جنایی اعلام کردند. براساس این نظریه زن نوجوان به علت ضربه جسم سخت به سر دچار مرگ مغزی شده بود. هرچند این پرونده خیلی دیر به مقام قضایی اعلام شده بود و متهم به قتل در این فرصت گریخته بود، اما آنچه توجه قاضی خاکشور را به پرونده جلب کرد، مشاهده کبودی‌های گسترده‌ای روی پیکر این زن بود که بررسی‌ها نشان داد آثار شلاق است.

احتمال یک جنایت سیاه

در ادامه معاینات پیکر این زن مشخص شد که او آثار زیادی از کبودی در قسمت‌های مختلف بدنش دارد و آثار شلاق‌ها نیز بیشتر روی پا‌های او مشهود بود. با توجه به احتمال شکنجه‌های گسترده شریفه، تحقیقات از منابع بیمارستانی انجام شد.

براساس پرونده پزشکی تشکیل شده در بیمارستان، این زن با تشنج شدید به این مرکز درمانی منتقل شده بود. شوهر او نیز پس از بستری کردن همسرش مدعی شده بود که شریفه از روی پله‌ها افتاده است.

در جست و جوی شوهر فراری

بررسی تیم جنایی برای یافتن هویت متهم فقط به کشف اسم و فامیل او که «ثناءا... ب» بود رسید. با توجه به اینکه این فرد به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود و کارت اقامت نداشت، اطلاعاتش در جایی ثبت نشده بود. باوجود این با دستور بازپرس جنایی دادسرای مشهد، تحقیقات برای یافتن محل اختفای متهم آغاز شده است.