رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به حضور داوطلبان با سنین مختلف در کنکور سراسری ۱۴۰۵ گفت: پیرترین داوطلب این آزمون ۸۵ ساله و از استان کرمانشاه است و جوان‌ترین داوطلبان، یک دختر و یک پسر متولد سال ۱۳۹۳ و ۱۲ ساله هستند.

رضا محمدی،صبح امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ در دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران گفت: کنکور سراسری امروز و فردا برگزار خواهد شد و چیزی در حدود یک میلیون متقاضی در پنج گروه آزمایشی در این آزمون شرکت می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: به امید خدا نیمسال دوم و نیمسال اول تحصیلی نیز در زمان مناسب برگزار خواهد شد و بنابراین در سال تحصیلی، هر دو نیمسال را خواهیم داشت.

محمدی درباره زمان اعلام نتایج کنکور گفت: در سال‌های قبل نیز با توجه به شرایط خاص کشور، نتایج با تأخیر اعلام شده است و چند سالی است که نسبت به یکی دو سال قبل، در اعلام نتایج تأخیر داشته‌ایم. اما امسال نیز با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام کار هستیم تا به امید خدا بتوانیم نتایج را در آبان‌ماه اعلام کنیم.

رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: باز هم تأکید می‌کنم که نباید به برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها لطمه وارد شود و امیدواریم تحصیلات در زمان مناسب برگزار شود.

تفاوت کنکور ۱۴۰۵ با سال گذشته

وی درباره تفاوت کنکور امسال با سال گذشته از نظر تأثیر سوابق تحصیلی و نمره کل آزمون گفت: در سال ۱۴۰۴، سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و نمره آزمون سراسری ۴۰ درصد تأثیر داشت. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این ۶۰ درصد، ۴۳ درصد به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد به پایه یازدهم اختصاص داشت.

محمدی افزود: امسال نیز تأثیر پایه یازدهم مثبت خواهد بود؛ بنابراین اگر تأثیر پایه یازدهم نتیجه و رتبه متقاضیان را بهتر کند، در محاسبه لحاظ خواهد شد و در غیر این صورت، ۶۰ درصد سهم سوابق تحصیلی به پایه دوازدهم اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته این موضوع برای سه گروه اصلی آزمایشی است، اما برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی، سهم سوابق تحصیلی ۳۰ درصد خواهد بود.

همزمانی کنکور سراسری و آزمون پذیرش دانشجو-معلم

رئیس سازمان سنجش گفت: شاید از لحاظ محتوایی تغییر بسیار زیادی ایجاد نشده باشد، اما از لحاظ برگزاری، اقدامی که انجام داده‌ایم و به نظرم نتایج بسیار قابل قبولی نیز تا همین الان به همراه داشته، این است که آزمون کنکور سراسری و آزمون پذیرش دانشجو-معلم را به صورت همزمان برگزار می‌کنیم.

وی افزود: این اقدام از لحاظ زمان و هزینه موجب صرفه‌جویی خواهد شد و امروز و فردا هر دو گروه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

محمدی درباره زمان اعلام نتایج این دو آزمون نیز گفت: نتایج هر دو گروه را به امید خدا اواخر شهریورماه اعلام می‌کنیم. در بحث رشته‌های دارای شرایط خاص نیز مرحله ارزیابی شایستگی معلمی انجام خواهد شد و پس از بازگشت نتایج این ارزیابی به سازمان سنجش، نتایج نهایی را اعلام خواهیم کرد.

وی توضیح داد: فرایندی که قرار بود دو بار برای چیزی در حدود یک میلیون متقاضی برنامه‌ریزی شود، اکنون در یک مرحله انجام می‌شود. داوطلبان یک انتخاب رشته خواهند داشت و به تبع آن، یک بار اعلام نتیجه خواهیم داشت.

انتخاب رشته آگاهانه‌تر دانشجو-معلمان

رئیس سازمان سنجش گفت: شاید مهم‌ترین دستاورد این اقدام، توجه به حقوق و حق انتخاب متقاضیان آزمون باشد. در سال‌های قبل، عزیزانی که در دانشگاه‌ها و در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم پذیرفته می‌شدند، بدون اینکه کارنامه ملاک انتخاب رشته برای آنها صادر شود، مجبور بودند انتخاب رشته کنند.

وی افزود: اگر پذیرش نهایی آنها در دانشگاه‌های فرهنگیان انجام می‌شد، فرصت یکی دو روزه‌ای در اختیارشان قرار می‌گرفت تا انصراف دهند؛ بدون اینکه از نتیجه آزمون سراسری خود اطلاع داشته باشند.

محمدی ادامه داد: امسال این کار به شکل بهتری انجام شده و داوطلبان با اطلاع و آگاهی انتخاب رشته خواهند کرد. مهم‌ترین مسئله این است که افراد علاقه‌مند به هر کدام از این دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با آگاهی کامل انتخاب خواهند کرد و به امید خدا، نتیجه نیز بر اساس عملکردشان خواهد بود و در دانشگاه ثبت‌نام خواهند کرد.

پیرترین و جوان‌ترین داوطلبان کنکور ۱۴۰۵

وی درباره سن جوان‌ترین و پیرترین شرکت‌کنندگان کنکور نیز گفت: پیرترین شرکت‌کننده ما در گروه علوم انسانی، از استان کرمانشاه و ۸۵ ساله است.

محمدی افزود: جوان‌ترین شرکت‌کنندگان ما نیز متولد سال ۱۳۹۳ هستند و ۱۲ سال سن دارند.

رئیس سازمان سنجش اظهار کرد: این موضوع به نظرم یک الگو برای دانش‌آموزان عزیز ماست که علم توقف‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: جوان‌ترین شرکت‌کنندگان، یک خانم و یک آقا هستند که از استان‌های اردبیل و کرمانشاه در آزمون شرکت کرده‌اند و متولد سال ۱۳۹۳ هستند.