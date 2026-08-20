صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

۷ خوراکی مفید برای سلامت روده و دستگاه گوارش‌

ماست، کفیر، برخی پنیرها و خوراکی‌های تخمیری می‌توانند منبع پروبیوتیک باشند و به حفظ تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۱۲
| |
375 بازدید
خوراکی ها

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،، ماست، کفیر، برخی پنیرها و خوراکی‌های تخمیری می‌توانند منبع پروبیوتیک باشند و به حفظ تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کنند. این ۷ خوراکی را بشناسید و به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

روده انسان حاوی باکتری‌های مختلفی است که بسیاری از آنها برای دستگاه گوارش مفید هستند. دسته‌ای از این باکتری‌ها به نام پروبیوتیک معروف‌اند و هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، روده و گوارش در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. با مصرف یکسری از خوراکی‌ها می‌توانید مقدار زیادی پروبیوتیک وارد روده‌تان کنید.

مصرف مرتب مواد خوراکی زیر موجب بهبود مقدار باکتری‌های مفید روده و سلامت دستگاه گوارش‌تان می‌شود:

۱. ماست

ماست یکی از بهترین منابع حاوی پروبیوتیک است. پروبیوتیک‌ها تحمل لاکتوز را آسان و مشکلات گوارشی از جمله نفخ و اسهال را برطرف می‌کنند.

۲. پنیر نرم

پروبیوتیک‌ها معمولا در مسیر معده و روده از بین‌ می‌روند. اما برخی از گونه‌های این نوع باکتری‌ها در پنیرهای نرمی مانند «گودا» که از شیر گاو درست می‌شود آنقدر مقاوم‌اند که در بدن باقی مانده و از بین نمی‌روند.

۳. کفیر

کفیر، نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر و دانه‌های کفیر است و عطر و طعم خوبی دارد. این نوشیدنی سرشار از پروبیوتیک است و برای حرکت روده، سهولت در هضم، تقویت ایمنی بدن، کاهش شدت اسهال، اختلال خواب و افسردگی موثر است.

۴. نان خمیر ترش

نان خمیر ترش با تخمیر طولانی‌مدتِ خمیر تهیه می‌شود. این نان در مقایسه با نان‌های درست‌شده با استفاده از مخمرهای کشت‌داده‌شده، معمولا طعم ترش ملایمی دارد. این نوع نان سرشار از پروبیوتیک است و به هضم غذا کمک می‌کند.

۵. شیر حاوی پروبیوتیک

آسان‌ترین روش افزودن پروبیوتیک به رژیم غذایی، مصرف شیر پروبیوتیک‌دار است. البته آب دوغی که پس از گرفتن کره از شیر یا خامه به‌دست می‌آید هم گزینه مناسبی است. آب دوغ، سرشار از پروبیوتیک است.

۶. تمپه

تمپه یکی از فرآورده‌های سنتی سویاست که با تخمیر کنترل‌شده این لوبیا به‌دست می‌آید. سویا نه‌تنها سرشار از پروبیوتیک‌های طبیعی است و باکتری‌های مفید روده را افزایش می‌دهد، بلکه برخی از باکتری‌های مضر را از بین می‌برد.

۷. مکمل‌های پروبیوتیک

به‌غیر از خوراکی‌های حاوی پروبیوتیک، مکمل‌هایی در داروخانه وجود دارد که نیاز فرد به پروبیوتیک را تامین می‌کند. البته اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارید یا بیمار هستید، پیش از مصرف پروبیوتیک، با پزشک مشورت کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مواد غذایی روده دستگاه گوارش پروبیوتیک ماست
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بعد از مصرف آنتی‌ بیوتیک چه بخوریم؟
ماست را با این مواد غذایی ترکیب نکنید
کاهش ابتلا به سرطان، با مصرف این ماده غذایی
آیا خرمالو واقعا باعث انسداد روده می‌شود؟
آیا استرس می‌تواند درد معده ایجاد کند؟
بهترین و بدترین غذاها برای گوارش
خوراکی‌هایی برای نابودی میکروب معده
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
منبع افزایش مبلغ کالابرگ کجاست؟ وعده‌ای که نباید با چاپ پول تأمین شود  (۳۶ نظر)
زیان ۲۰۰ همتی روی میز مدیرعامل سایپا؛ وقتی انحصار هم مانع سقوط نشد!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005plE
tabnak.ir/005plE