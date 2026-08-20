عکس: زن ایرانی که فرانسه او را اخراج کرد
دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را از این کشور اخراج کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را از این کشور اخراج کرد.
نیلوفر شادمهری در دوران مسئولیت خود، با برگزاری رویدادهای هنری و نمایشهای ایرانی و اسلامی، تلاش کرد تصویری متفاوت از ایران و اسلام ارائه دهد. شایان ذکر است، نیلوفر شادمهری پیش از این با کتاب «خاطرات سفیر» شناخته شده بود؛ کتابی با مضمون روایت تجربه یک زن مسلمان ایرانی در فرانسه که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت.
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