صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عکس: زن ایرانی که فرانسه او را اخراج کرد

دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را از این کشور اخراج کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۸
| |
1478 بازدید
سفارت ایران



به گزارش تابناک به نقل از مهر، دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را از این کشور اخراج کرد.

نیلوفر شادمهری در دوران مسئولیت خود، با برگزاری رویدادهای هنری و نمایش‌های ایرانی و اسلامی، تلاش کرد تصویری متفاوت از ایران و اسلام ارائه دهد. شایان ذکر است، نیلوفر شادمهری پیش از این با کتاب «خاطرات سفیر» شناخته شده بود؛ کتابی با مضمون روایت تجربه یک زن مسلمان ایرانی در فرانسه که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت.

نیلوفر شادمهری

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران فرانسه دیپلمات های ایرانی اخراج رایزن فرهنگی اخراج دیپلمات ها
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اطلاعیه وزارت خارجه درباره دو دیپلمات فرانسوی
هشدار شدید وزارت اطلاعات به پاریس
بیانیه ضدایرانی غرب، مصداق فرافکنی منافقانه است
رایزنی سفرای ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با عراقچی
اعتراض عراقچی به همتای فرانسوی
اقدام خصمانه فرانسه علیه ۲ دیپلمات ایرانی
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
منبع افزایش مبلغ کالابرگ کجاست؟ وعده‌ای که نباید با چاپ پول تأمین شود  (۳۶ نظر)
زیان ۲۰۰ همتی روی میز مدیرعامل سایپا؛ وقتی انحصار هم مانع سقوط نشد!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005plA
tabnak.ir/005plA