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قتل پدر، مادر و برادر همسر با اسلحه

مردی که مادر، پدر و برادر همسرش را با شلیک گلوله در شهرستان نور کشته بود دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۶
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دستگیری

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان نور از دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلاف خانوادگی، پدر، مادر و برادر همسرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

 سرهنگ سعید مهدوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تیراندازی و قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای منطقه ناتل کنار شهرستان نور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با حضور در محل وقوع جرم دریافتند قاتل پدر، مادر و برادر همسرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده و پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نور تصریح کرد: متهم پس از شناسایی در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد و در اعترافات خود، انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.

 

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مازندران شهرستان نور قتل جنایت شلیک گلوله خانواده همسر داماد قاتل
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