بانک مرکزی اموال بانک ایرانزمین را توقیف کرد
بانک مرکزی ۷۵ همت از اموال بانک ایرانزمین را برای وصول مطالبات توقیف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۵| |
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به گزارش تابناک، رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی ویژه خبری گفت:اضافه برداشت و خلق نقدینگی توسط بانکهای متخلف، عامل اصلی بروز تورم در کشور است و بانک مرکزی برخورد قاطع با این ناترازی را آغاز کرده است.
در همین راستا و با حمایت ویژه ریاست قوه قضاییه، ۷۵ همت از اموال بانک ایرانزمین در ازای ۱۱۰ همت اضافه برداشت آن به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت باقیمانده نیز ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف میشود.
این اقدام بیسابقه نشان میدهد که هماهنگی قوای سهگانه کلید حل چالشهای بزرگ نظیر وصول مطالبات، بازگشت ارز و انضباط مالی است.
همه بانکها موظف به ارائه و اجرای برنامههای اصلاحی هستند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی اداره آنها را مستقیماً بر عهده میگیرد یا در صورت عدم امکان اصلاح، نسبت به انحلال آنها اقدام میکند.
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