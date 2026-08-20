صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بانک مرکزی اموال بانک ایران‌زمین را توقیف کرد

بانک مرکزی ۷۵ همت از اموال بانک ایران‌زمین را برای وصول مطالبات توقیف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۵
| |
434 بازدید
بانک ایران‌زمین

به گزارش تابناک، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت:اضافه برداشت و خلق نقدینگی توسط بانک‌های متخلف، عامل اصلی بروز تورم در کشور است و بانک مرکزی برخورد قاطع با این ناترازی را آغاز کرده است.

در همین راستا و با حمایت ویژه ریاست قوه قضاییه، ۷۵ همت از اموال بانک ایران‌زمین در ازای ۱۱۰ همت اضافه برداشت آن به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت باقی‌مانده نیز ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.

این اقدام بی‌سابقه نشان می‌دهد که هماهنگی قوای سه‌گانه کلید حل چالش‌های بزرگ نظیر وصول مطالبات، بازگشت ارز و انضباط مالی است.

همه بانک‌ها موظف به ارائه و اجرای برنامه‌های اصلاحی هستند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی اداره آن‌ها را مستقیماً بر عهده می‌گیرد یا در صورت عدم امکان اصلاح، نسبت به انحلال آن‌ها اقدام می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی بانک ها بدهی تورم ناترازی بانک ایران زمین توقیف اموال همتی
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه همتی به رهبر انقلاب / افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ
شکست نسخه بانک مرکزی برای ناترازی بانک ایران زمین
ضرب‌الاجل ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز
جزییات بدهی ۷۳هزارمیلیاردی ۲۰ بانک به بانک مرکزی
آخرین اخبار
گفتگوی رئیس جدید موساد با وزیر خارجه سوریه
قتل پدر، مادر و برادر همسر با اسلحه
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!
بانک مرکزی اموال بانک ایران‌زمین را توقیف کرد
روسیه «سوریه اسد» را از دست داد ولی همه چیز را نباخت/ پایگاه‌های کلیدی از کنترل کامل مسکو خارج شد
تارتار: امسال می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم
آیت‌الله اعرافی: بر سر انتقام خون رهبر شهید ایستاده‌ایم
تصادف شدید و مرگبار قایق با پل در تالاب انزلی
وقوع زمین لرزه در گیلانغرب
جدول لیگ‌برتر در هفتۀ دوم با صدرنشینی پرسپولیس
نامه همتی به رهبر انقلاب / افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ
از تلگراف جنگی تا ایستگاه‌های مرموز اعداد/قسمت اول رمز گشایی رادیویی
کشتی فرنگی جوانان ایران نایب قهرمان جهان شد
رشد عجیب ارزش بیت‌کوین در ۵۰ دقیه! + نمودار
پرسپولیس با گلباران استقلال به صدر رسید/ شروع خوب تارتار پیش از محک جدی
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
منبع افزایش مبلغ کالابرگ کجاست؟ وعده‌ای که نباید با چاپ پول تأمین شود  (۳۶ نظر)
زیان ۲۰۰ همتی روی میز مدیرعامل سایپا؛ وقتی انحصار هم مانع سقوط نشد!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005pl7
tabnak.ir/005pl7