نامه همتی به رهبر انقلاب / افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ
به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.
کالابرگ الکترونیک متناسب با نرخ بازار تا ۲۳ درصد افزایش مییابد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفتوگوی ویژه خبری گفت: معیشت مردم اولویت نخست دولت است و تخصیص منابع کالابرگ الکترونیک بهطور روزانه پیگیری میشود.
وی افزود: با وجود این مشکلات، دولت متعهد به پرداخت مستمر و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار است.
همتی گفت: راهکارهای جایگزین برای تامین پایدار منابع در دست اقدام قرار دارد و این طرح بهطور قطعی و بدون اتکا به چاپ پول که منجر به تورم میشود ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی ثبات تامین ارزی کالاهای اساسی و دارو را تضمین کرد
رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی ویژه خبری افزود: ارتقای اطمینان و افزایش دسترسیپذیری در نظام پرداخت ارزی طی تحولات اخیر، تامین بدون چالش ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور را در ماههای آینده تضمین کرده است.
همتی گفت: کنترل موفق نرخ ارز و کاهش شتاب رشد تورم، پیشبینیهای بدبینانه گذشته را خنثی کرده و به افول ملموس انتظارات تورمی انجامیده است.
وی افزود: بانک مرکزی نیز با اجرای تدریجی ابزارهای جدید سیاستگذاری، ثبات بازار و مهار هرچه بیشتر تورم را دنبال میکند.