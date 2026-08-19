رشد عجیب ارزش بیتکوین در ۵۰ دقیه! + نمودار
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، بازار رمزارزها امروز چهارشنبه با جهش ۴.۸۲ درصدی ارزش بازار همراه شد و ارزش کل بازار به ۲.۳۱ تریلیون دلار رسید. همزمان شاخص CMC20 نیز با رشد ۵.۷۹ درصدی به ۱۳۹.۸۳ واحد رسید و نشان داد موج خرید امروز تنها محدود به بیتکوین نبوده و بخش قابلتوجهی از بازار رمزارزها را دربر گرفته است. در این میان، شاخص ترس و طمع نیز با جهش از ۴۱ به ۵۲ رسید و از محدوده ترس فاصله گرفت و در وضعیت خنثی قرار گرفت.
در بازار داخلی، تتر تا عصر امروز در محدوده ۱۸۸ تا ۱۸۹ هزار تومان نوسان داشت و پس از برخورد با مقاومت ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان، در نیمه دوم معاملات وارد مسیر نزولی شد و تا ۱۸۷ هزار و ۵۸۰ تومان پایین آمد. این افت در شرایطی رخ داد که بازار ارز همچنان تحت تأثیر فضای سیاسی و انتظارات معاملهگران قرار دارد و تتر نتوانست بالای مرز ۱۹۰ هزار تومان تثبیت شود.
در سوی دیگر بازار، بیتکوین که تا ساعت ۱۶ در محدوده ۶۴ هزار و ۳۰۰ تا ۶۴ هزار و ۳۵۰ دلار نوسان میکرد، عصر امروز با جهشی قابلتوجه وارد مدار صعود شد و تا ۶۸ هزار و ۷۴۵ دلار بالا رفت. افزایش شدید تقاضا در بازار رمزارزها، رشد ارزش کل بازار و بهبود احساسات معاملهگران از مهمترین عوامل تقویت موج صعودی بیتکوین بودند. با این حال، جهش قیمت همزمان با افزایش شدید لیکوییدیشنها همراه شد؛ حجم موقعیتهای لیکوییدشده در ۲۴ ساعت به حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسید که رشد خیرهکننده ۷۰۰.۱۱ درصدی را نشان میدهد و بیانگر شدت بالای نوسانات بازار است.
در بازار آلتکوینها نیز موج صعودی قابلتوجهی شکل گرفت و اتریوم با رشد ۸.۸۲ درصدی در ۲۴ ساعت به ۲ هزار و ۸۴ دلار رسید؛ این رمزارز در بازه هفتگی نیز بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است. ریپل با رشد ۶.۷۱ درصدی در ۲۴ ساعت به ۱.۰۷ دلار رسید و سولانا نیز با افزایش ۶.۳۱ درصدی در محدوده ۸۱.۹۳ دلار معامله شد. بایننس کوین، دوجکوین، کاردانو و شیبا نیز در بازه روزانه صعودی بودند، در حالی که بیتکوین کش عملکرد ضعیفتری داشت و ترون و تونکوین نیز با وجود رشد روزانه، همچنان بازدهی هفتگی منفی یا محدود ثبت کردند.
در مجموع، معاملات امروز نشاندهنده بازگشت قدرتمند تقاضا به بازار رمزارزهاست؛ با این حال، شاخص آلتکوینسیزن در سطح ۳۸ از ۱۰۰ قرار دارد و هنوز نشانهای از ورود رسمی بازار به فصل آلتکوینها دیده نمیشود. در چنین شرایطی، عبور بیتکوین از محدوده ۶۸ هزار و ۷۵۰ تا ۶۹ هزار دلار و توانایی آن برای تثبیت در سطوح بالاتر، در کنار وضعیت تتر در محدوده ۱۸۷ تا ۱۹۰ هزار تومان، میتواند مسیر معاملات روزهای آینده بازار رمزارزها را مشخص کند.
تتر در کشاکش ۱۹۰ هزار تومان؛ مقاومت ۱۸۹.۷۰۰ هزار تومانی سد راه صعود
قیمت تتر در ابتدای روز در محدوده ۱۸۸ هزار و ۶۰ تومان در معامله بود و در ابتدا با افزایش تا میانه کانال ۱۸۹ هزار تومان بالا رفت و با تغییر روند تا میانه روز به نرخ ۱۸۸ هزار و ۲۶۰ تومان رسید.
تتر در نیمه دوم معاملات در مسیر صعودی تا نرخ ۱۸۹ هزار و ۷۴۵ تومان بالا رفت و با مقاومت از این مرز نزولی شد و تا نرخ ۱۸۷ هزار و ۵۸۰ تومان پایین آمد.
به گفته تحلیلگران بازار، تتر در کوتاهمدت در محدوده حساسی قرار گرفته و ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۸ هزار تومان نخستین محدوده حمایتی قیمت محسوب میشود. در صورت حفظ این محدوده، تتر میتواند بار دیگر برای عبور از مقاومت ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ تا ۱۹۰ هزار تومان تلاش کند. شکست و تثبیت بالای ۱۹۰ هزار تومان میتواند مسیر قیمت را برای حرکت به سمت ۱۹۱ تا ۱۹۲ هزار تومان هموار کند.
در سناریوی اصلاحی، از دست رفتن حمایت ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان میتواند فشار فروش را افزایش داده و تتر را به سمت محدوده ۱۸۶ تا ۱۸۷ هزار تومان هدایت کند. با این حال، تا زمانی که قیمت بالای این محدوده حمایتی قرار دارد، سناریوی نوسان صعودی همچنان محتملتر است و مقاومت ۱۹۰ هزار تومانی مهمترین سد پیش روی تتر خواهد بود.
بیتکوین در یک قدمی ۶۹ هزار دلار؛ مقاومتها یکی پس از دیگری در کمین
قیمت بیت کوین در ابتدای روز تا ساعت ۱۶:۰۰ در حوالی ۶۴ هزار و ۳۵۰ دلار در نوسان بود و سپس در مسیر صعودی تا نرخ ۶۸ هزار و ۷۴۵ دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۶۸ هزار و ۴۷۴ دلار قرار داشت.
این حرکت نشان میدهد بیتکوین در نیمه دوم معاملات با افزایش تقاضا روبهرو شده و توانسته فاصله قابلتوجهی از کف روزانه خود بگیرد. با این حال، نزدیک شدن قیمت به محدوده ۶۹ هزار دلار میتواند معاملات را در کوتاهمدت با افزایش عرضه و نوسان همراه کند.
به گفته تحلیلگران، ۶۷ هزار و ۵۰۰ تا ۶۸ هزار دلار نخستین محدوده حمایتی بیتکوین در کوتاهمدت است و حفظ قیمت بالای این محدوده میتواند زمینه را برای ادامه حرکت صعودی فراهم کند. در سمت مقابل، محدوده ۶۸ هزار و ۷۵۰ تا ۶۹ هزار دلار مقاومت مهم پیش روی رمزارز اول بازار است و عبور و تثبیت بالای آن میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۷۰ تا ۷۱ هزار دلار باز کند.
در سناریوی نزولی، اگر بیتکوین نتواند محدوده ۶۸ هزار دلار را حفظ کند، احتمال عقبنشینی قیمت به سمت ۶۶ هزار و ۵۰۰ تا ۶۷ هزار دلار افزایش خواهد یافت و از دست رفتن این حمایت میتواند اصلاح عمیقتری را به دنبال داشته باشد. با این حال، تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۶۷ هزار دلار باقی بماند، کفه معاملات کوتاهمدت همچنان به نفع سناریوی صعودی است و عبور از مقاومت ۶۹ هزار دلاری مهمترین سیگنال برای ادامه این روند خواهد بود.
قیمت اتریوم امروز؛ ETH بالای ۲ هزار دلار ماند
اتریوم امروز با قیمت ۲ هزار و ۸۴.۲۰ دلار معامله میشود. این رمزارز در بازه ۲۴ ساعته ۸.۸۲ درصد رشد کرده و بازدهی آن در یک ساعت گذشته نیز ۷.۴۱ درصد مثبت بوده است. اتریوم در بازه هفتروزه نیز ۱۰.۲۱ درصد افزایش قیمت داشته است. ارزش بازار ETH به ۲۵۱.۵۲ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۱۳.۷۹ میلیارد دلار بوده است. عرضه در گردش اتریوم نیز ۱۲۰.۶۸ میلیون واحد است.
روند صعودی اتریوم در هر سه بازه کوتاهمدت، روزانه و هفتگی نشان میدهد که این رمزارز در معاملات امروز یکی از قویترین عملکردها را در میان آلتکوینهای بزرگ داشته است. حجم معاملات بالا نیز بیانگر افزایش فعالیت معاملهگران در بازار ETH است.
قیمت ریپل امروز؛ XRP در مسیر صعودی
ریپل امروز در قیمت ۱.۰۷ دلار قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته ۶.۷۱ درصد رشد کرده است. بازدهی یکساعته XRP ۴.۷۲ درصد و بازدهی هفتگی آن ۵.۸۷ درصد ثبت شده است. ارزش بازار ریپل به ۶۷.۰۷ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۱.۴۵ میلیارد دلار بوده است. میزان عرضه در گردش XRP نیز ۶۲.۶۷ میلیارد واحد اعلام شده است.
رشد همزمان ریپل در بازه ۲۴ ساعته و هفتگی، روند مثبت این رمزارز را تقویت کرده است. قیمت XRP در حال حاضر در محدوده یک دلار قرار دارد و افزایش حجم معاملات نشان میدهد فعالیت بازار در این رمزارز نسبت به روزهای کمتحرکتر افزایش یافته است.
قیمت بایننس کوین امروز؛ BNB به ۶۱۷ دلار رسید
بایننس کوین امروز با قیمت ۶۱۷.۶۴ دلار معامله میشود. BNB در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۳۹ درصد افزایش داشته و بازدهی یکساعته آن ۱.۸۴ درصد بوده است. این رمزارز در بازه هفتروزه نیز ۱.۲۳ درصد رشد کرده است. ارزش بازار بایننس کوین به ۸۲.۲۴ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۱.۲۲ میلیارد دلار است. عرضه در گردش BNB نیز ۱۳۳.۱۶ میلیون واحد گزارش شده است.
عملکرد BNB در مقایسه با اتریوم، ریپل و سولانا آرامتر بوده، اما قرار گرفتن بازدهی آن در هر سه بازه زمانی در محدوده مثبت، نشاندهنده حفظ روند صعودی این رمزارز است.
قیمت سولانا امروز؛ SOL بیش از ۶ درصد رشد کرد
سولانا امروز با قیمت ۸۱.۹۳ دلار معامله میشود و در ۲۴ ساعت گذشته ۶.۳۱ درصد رشد داشته است. بازدهی یکساعته SOL ۳.۳۶ درصد و بازدهی هفتگی آن ۸.۲۷ درصد مثبت بوده است. ارزش بازار سولانا به ۴۷.۷۷ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته این رمزارز ۲.۷۳ میلیارد دلار بوده است. عرضه در گردش SOL نیز حدود ۵۸۳ میلیون واحد است.
حجم معاملات سولانا در میان رمزارزهای این فهرست بعد از اتریوم در سطح بالایی قرار دارد و رشد بیش از ۶ درصدی روزانه و بیش از ۸ درصدی هفتگی، SOL را در جمع رمزارزهای با عملکرد قدرتمند بازار امروز قرار داده است.
قیمت دوج کوین امروز؛ DOGE در مسیر رشد
دوج کوین امروز با قیمت ۰.۰۷۲۶۵ دلار معامله میشود. قیمت DOGE در ۲۴ ساعت گذشته ۳.۴۹ درصد افزایش یافته و بازدهی یکساعته آن نیز ۲.۶۱ درصد مثبت بوده است. این رمزارز در بازه هفتروزه ۲.۶۵ درصد رشد کرده است. ارزش بازار دوج کوین به ۱۱.۳ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۴۸۲.۸۱ میلیون دلار بوده است. عرضه در گردش DOGE نیز ۱۵۵.۵۵ میلیارد واحد است.
دوج کوین با رشد همزمان در بازههای یکساعته، ۲۴ ساعته و هفتگی، امروز روندی کاملاً مثبت دارد و حجم نزدیک به نیم میلیارد دلاری معاملات، نشاندهنده حضور قابلتوجه معاملهگران در این میمکوین است.
قیمت کاردانو امروز؛ ADA صعود روزانه اما افت هفتگی
کاردانو امروز در قیمت ۰.۱۷۹۷ دلار معامله میشود. ADA در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۴۲ درصد افزایش قیمت داشته و بازدهی یکساعته آن نیز ۲.۷۴ درصد مثبت است. با این حال، بازدهی هفتگی کاردانو ۱.۲۸ درصد منفی است. ارزش بازار ADA به ۶.۵۷ میلیارد دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن به ۲۵۶.۸۳ میلیون دلار رسیده است. عرضه در گردش کاردانو نیز ۳۶.۵۵ میلیارد واحد گزارش شده است.
بنابراین روند کوتاهمدت ADA بهبود یافته، اما عملکرد هفتگی همچنان نشان میدهد این رمزارز برای جبران افتهای قبلی به رشد بیشتری نیاز دارد.
قیمت بیت کوین کش امروز؛ BCH همچنان زیر فشار هفتگی
بیت کوین کش امروز با قیمت ۲۰۴.۸۱ دلار معامله میشود. BCH در ۲۴ ساعت گذشته تنها ۰.۳۸ درصد رشد کرده، در حالی که بازدهی یکساعته آن ۰.۲۰ درصد منفی بوده است. عملکرد هفتگی بیت کوین کش نیز با ۴.۰۲ درصد افت همراه شده است. ارزش بازار BCH به ۴.۱۱ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۲۶۲.۵۹ میلیون دلار بوده است. عرضه در گردش این رمزارز ۲۰.۰۷ میلیون واحد است.
عملکرد بیت کوین کش در مقایسه با بیشتر رمزارزهای بزرگ ضعیفتر بوده و افت بیش از ۴ درصدی در بازه هفتگی، همچنان فشار فروش را در روند میانمدت این رمزارز نشان میدهد.
قیمت شیبا اینو امروز؛ SHIB صعودی ماند
شیبا اینو امروز با قیمت ۰.۰۰۰۰۰۵۴۵۴۸ دلار معامله میشود و در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۴۷ درصد رشد کرده است. بازدهی یکساعته SHIB ۱.۷۱ درصد و بازدهی هفتگی آن ۱.۶۲ درصد مثبت بوده است. ارزش بازار شیبا اینو به ۲.۶۷ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۶۰.۱۳ میلیون دلار بوده است. عرضه در گردش SHIB نیز ۵۸۹.۲۳ تریلیون واحد اعلام شده است.
شیبا با ثبت بازدهی مثبت در هر سه بازه زمانی، روندی صعودی دارد، هرچند حجم معاملات آن فاصله قابلتوجهی با رمزارزهای بزرگتر بازار دارد.
قیمت ترون امروز؛ TRX رشد محدود را ثبت کرد
ترون امروز در قیمت ۰.۳۳۳۵ دلار قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۴۸ درصد رشد کرده است. بازدهی یکساعته TRX نیز ۰.۴۷ درصد مثبت بوده، اما عملکرد این رمزارز در بازه هفتروزه ۰.۶۲ درصد کاهش داشته است. ارزش بازار ترون ۳۱.۶۵ میلیارد دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۴۱۸.۵۵ میلیون دلار بوده است. عرضه در گردش TRX نیز ۹۴.۹۱ میلیارد واحد است.
ترون در مقایسه با دیگر آلتکوینهای بزرگ رشد محدودتری را تجربه کرده و در حالی که روند روزانه آن مثبت است، بازدهی هفتگی همچنان منفی باقی مانده است.
قیمت تون کوین امروز؛ TON در محدوده ۱.۳۴ دلار
تون کوین امروز در محدوده ۱.۳۴ دلار معامله میشود. این رمزارز در بازه ۲۴ ساعته ۲.۱۰ درصد رشد کرده و بازدهی یکساعته آن نیز ۰.۷۴ درصد مثبت بوده است. با وجود این رشد کوتاهمدت، عملکرد هفتگی TON همچنان ۰.۴۷ درصد منفی است. ارزش بازار تون کوین به ۳.۷ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۴۵.۵۷ میلیون دلار گزارش شده است.
عرضه در گردش تون کوین حدود ۲.۷۶ میلیارد واحد است. بنابراین TON نیز مانند کاردانو و ترون در شرایطی قرار دارد که رشد کوتاهمدت قیمت هنوز نتوانسته افت بازه هفتگی را بهطور کامل جبران کند.
بازار رمزارزها در موج صعود؛ ارزش بازار از ۲.۳ تریلیون دلار عبور کرد
بازار رمزارزها امروز چهارشنبه با افزایش ۴.۸۲ درصدی ارزش کل بازار همراه شد و ارزش بازار رمزارزها به ۲.۳۱ تریلیون دلار رسید. همزمان، شاخص CMC20 نیز با رشد ۵.۷۹ درصدی در سطح ۱۳۹.۸۳ واحد قرار گرفت که نشاندهنده تقویت تقاضا در بخش قابلتوجهی از بازار رمزارزهاست.
در همین حال، حجم لیکوییدیشنهای ۲۴ ساعته با جهشی کمسابقه به حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۷۰۰.۱۱ درصد افزایش داشته است. این جهش در حجم معاملات اجباری نشان میدهد رشد شدید قیمتها در بازار با افزایش قابلتوجه نوسانات و بستهشدن موقعیتهای معاملاتی همراه بوده است.
شاخص ترس و طمع امروز روی عدد ۵۲ قرار گرفت و در محدوده خنثی باقی ماند. بنابراین با وجود رشد قابلتوجه قیمتها و افزایش ارزش بازار، احساس غالب معاملهگران هنوز به محدوده خوشبینی شدید وارد نشده است.
از سوی دیگر، شاخص Altcoin Season در سطح ۳۸ از ۱۰۰ قرار دارد و همچنان نشان میدهد بازار در وضعیت آلتکوینسیزن قرار نگرفته و عملکرد بیتکوین در مقایسه با بخش عمده آلتکوینها همچنان اهمیت بیشتری دارد.
در بخش شاخص CMC20 نیز قیمت این شاخص با رشد ۵.۷۰ درصدی در ۲۴ ساعت به ۱۳۸.۷۰ دلار رسید. بازدهی هفتگی CMC20 نیز ۷ درصد مثبت بوده است. ارزش بازار این شاخص ۶.۵۳ میلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن حدود ۱.۱۵ میلیون دلار گزارش شده است.
شاخص ترس و طمع رمزارزها به ۵۲ رسید؛ بازار از ترس فاصله گرفت
شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها امروز چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ روی عدد ۵۲ قرار گرفت و وارد محدوده خنثی (Neutral) شد. این شاخص روز گذشته در سطح ۴۱ و در محدوده خنثی قرار داشت؛ بنابراین احساسات بازار طی یک روز به شکل محسوسی بهبود یافته و فاصله بازار با محدوده ترس بیشتر شده است.
بررسی روند تاریخی این شاخص نیز نشان میدهد شاخص ترس و طمع در مقایسه با هفته گذشته که روی ۳۶ و در محدوده ترس قرار داشت، ۱۶ واحد افزایش یافته است. این شاخص یک ماه قبل نیز عدد ۳۵ و محدوده ترس را ثبت کرده بود. در سال جاری، بالاترین سطح شاخص ۶۲ در ۷ اکتبر ۲۰۲۵ و پایینترین سطح آن ۵ در ۶ فوریه ۲۰۲۶ ثبت شده است.
چرا بیتکوین امروز جهش کرد؟ افت بازده اوراق و موج خرید در بازار رمزارزها
یکی از مهمترین محرکهای جهش بیتکوین در معاملات امروز چهارشنبه، تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا برای افزایش خرید اوراق بدهی بلندمدت بود. خزانهداری آمریکا اعلام کرد اندازه عملیات بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله را از ۲ میلیارد دلار به دستکم ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش میدهد. این تصمیم با هدف تقویت نقدشوندگی بازار اوراق و کاهش فشار ناشی از رشد شدید هزینههای استقراض اتخاذ شده است.
این خبر به سرعت بازار اوراق را تحت تأثیر قرار داد و بازده اوراق خزانه آمریکا کاهش یافت. بازده اوراق ۳۰ساله که اخیراً تا حدود ۵.۳۴ درصد، بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر، صعود کرده بود، بعد از اعلام تصمیم خزانهداری به محدوده ۵.۱۹ درصد عقب نشست. بازده اوراق ۱۰ساله نیز کاهش یافت و همزمان دلار آمریکا تضعیف شد؛ شرایطی که معمولاً برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین فضای مساعدتری ایجاد میکند.
از سوی دیگر، افزایش نقدشوندگی و افت بازده اوراق باعث بهبود اشتهای ریسک در بازارهای مالی شد و بیتکوین نیز از این تغییر فضای کلان بهره برد. گزارشهای بازار نشان میدهد پس از اعلام برنامه جدید خزانهداری، سهام، طلا و بیتکوین همزمان با کاهش بازده اوراق واکنش مثبت نشان دادند. بنابراین بخشی از جهش بیتکوین را میتوان به تغییر ناگهانی انتظارات معاملهگران درباره شرایط نقدینگی و بازار اوراق نسبت داد.
عامل مهم دیگر، افزایش نوسان در بازار مشتقه و بستهشدن موقعیتهای فروش بود. با عبور بیتکوین از محدودههای مقاومتی، بخشی از موقعیتهای شورت اهرمی تحت فشار قرار گرفت و بستهشدن اجباری این معاملات، تقاضای بیشتری به بازار تزریق کرد. افزایش شدید حجم لیکوییدیشنها در بازار رمزارزها نیز نشاندهنده شدت این حرکت و نقش معاملات اهرمی در تشدید صعود قیمت بود.
در مجموع، جهش امروز بیتکوین را میتوان حاصل ترکیب افزایش بازخرید اوراق توسط خزانهداری آمریکا، افت بازده اوراق، تضعیف دلار، بهبود اشتهای ریسک و فشار بر موقعیتهای فروش در بازار مشتقه دانست. این عوامل در کنار عبور بیتکوین از محدوده معاملاتی چند روز اخیر، زمینه حرکت سریع قیمت از حوالی ۶۴ هزار دلار به محدوده ۶۸ تا ۶۹ هزار دلار را فراهم کردند.