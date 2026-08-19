به گرارش تابناک، بلومبرگ گزارش که دو نفتکش چینی در ۲۴ ساعت گذشته از مسیر عمانی تنگه هرمز برگشت خورده‌اند.

منابع رهیابی دریایی ساعاتی پیش از اخطار به یک نفتکش در ورودی تنگه هرمز در مسیر عمانی خبر داده بودند.

ترامپ باز هم تکرار کرده که تنگه هرمز باز است اما حوادث ۴۸ ساعت گذشته در تنگه هرمز نشان می‌دهد که تنگه در کنترل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ست.

بر اساس پایش‌های بلومبرگ، نفتکش «سی ۵» حامل نفت عراق که دیروز از خلیج‌فارس به سمت تنگه می‌رفت، اکنون در میانه تنگه متوقف است؛ نفتکش «هستیا» هم امروز صبح می خواست از سواحل عمان وراد خلیج‌فارس شود، تغییر مسیر داده و از خلیج فارس خارج شده است.