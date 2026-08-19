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واکنش سریع پلیس به ناامنی در ورزشگاه نسیم‌شهر

پس از انتشار ویدیویی از ورود چند جوان با سلاح سرد به ورزشگاه قائم نسیم‌شهر و حمله به ورزشکاران، رییس اداره ورزش بهارستان از بازداشت عاملان درگیری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۷۷
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، محسن فیض‌الهی گفت: شامگاه ۲۶ مرداد، چند نفر در حالت غیرعادی وارد ورزشگاه شدند و تعدادی از ورزشکاران حاضر در سالن را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند.

به گفته او، مدیر سالن بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و مأموران انتظامی پس از حضور در محل و تعقیب مهاجمان، ضاربان را بازداشت کردند و پرونده این افراد در کلانتری بوستان تشکیل شده و مراحل قضایی آن در حال پیگیری است.

ورود افراد مسلح به محیط ورزشی، آن هم جایی که ورزشکاران و خانواده‌ها انتظار امنیت دارند، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن ساده گذشت.

 

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استان تهران نسیم شهر ورزشگاه ناامنی سلاح سرد ضرب و شتم پلیس ضاربان دستگیری
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