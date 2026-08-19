تبادل ۲۰۶ اسیر جنگی میان روسیه و اوکراین
مقامات روسیه و اوکراین روز چهارشنبه هر کدام ۱۰۳ اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی مبادله کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۶۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، کییف و مسکو در طول جنگی که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، مرتبا تبادل اسرای جنگی را انجام دادهاند، در حالیکه در مورد شرایط هرگونه توافق صلح از هم فاصله زیادی دارند.
بنا بر این گزارش، وزارت دفاع روسیه عصر چهارشنبه گزارش داد: در تاریخ ۱۹ اوت، ۱۰۳ نظامی روس از سرزمینهای تحت کنترل رژیم کییف بازگردانده شدند. در عوض، ۱۰۳ اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی نیز منتقل شدند.
وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود: امارات متحده عربی میانجیگری بشردوستانه انجام داده و نظامیان روس در حال حاضر در بلاروس هستند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین هم در کانال تلگرامی خود نوشت: اوکراینیهایی که به خانه منتقل شدهاند شامل نظامیانی از نیروهای مسلح، سرویس مرزبانی دولتی و گارد ملی بودهاند.
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