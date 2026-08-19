تنها راهحل اختلافات ایران و آمریکا از نظر اردوغان
به گزارش تابناک، دفتر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه عصر چهارشنبه پس از مکالمه تلفنی بین اردوغان و سانای تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیسجمهور اردوغان اظهار داشت که تنها راهحل اختلاف بین ایران و آمریکا از طریق مذاکره است و ما به عنوان ترکیه، از تلاشهای دیپلماتیک برای صلح و ثبات پایدار حمایت میکنیم.
لازم به ذکر است، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در اظهاراتی خاطر نشان کرد: خبر مذاکره محرمانه ما با آمریکا ساختگی است.
دفتر اردوغان افزود که سران ترکیه و ژاپن در مورد روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقهای و بینالمللی گفتوگو و رایزنی کردند.
دفتر رئیسجمهور ترکیه همچنین اعلام کرد که اردوغان در طول این مکالمه به تاکایچی اطمینان داد که آنکارا به توسعه روابط با توکیو در همه زمینهها، در درجه اول در صنعت دفاعی، سرمایهگذاری و تجارت ادامه خواهد داد.
دفتر ریاستجمهوری ترکیه در پایان نوشت: رئیسجمهور ترکیه همچنین مراتب تسلیت خود را به نخستوزیر ژاپن به دلیل کشته شدن شهروندان ژاپنی در زلزله ماه گذشته که استان کوماموتو را لرزاند، ابراز کرد.