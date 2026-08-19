مشاهده موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، احمدرضا لاهیجان زاده روز چهارشنبه در جریان بازدید از سواحل درگیر با آلودگی نفتی در منطقه سوزای قشم افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، از امروز عملیات پاکسازی با توان عملیاتی بالاتری پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی بیشتری برای تسریع در روند جمعآوری آلودگیها به کار گرفته شدهاند و پیشبینی می شود با این همافزایی، عملیات پاکسازی ساحل طی چند روز آینده به طور کامل به پایان برسد.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست کشور، درباره مدیریت پسماندهای جمعآوری شده نیز خاطرنشان کرد: خاکهای آلوده شده در این عملیات، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در مکان مشخصی دپو و نگهداری خواهند شد و تدابیر لازم پیش بینی شده تا در مراحل بعدی، ضمن اصلاح و پاکسازی اصولی این خاکها، فرآیند بازیافت آن جهت استفاده در پروژههای عمرانی یا سایر مصارف با رعایت استانداردهای زیستمحیطی انجام شود.
لاهیجان زاده، سواخل سوزا را از زیباترین و مهم ترین قطب های گردشگری و سواحل پهنه پیرامونی آن را از غنی ترین محدوده های خلیج فارس دانست و بر عزم جدی برای پاکسازی سریع آن از آلودگی های نفتی و لزوم تدابیر مناسب برای بازیافت خاکهای آلوده تاکید کرد.
گفتنی است، شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ اولین گزارش های مردمی مبنی بر مشاهده آلودگی در سواحل شهر «سوزا» و روستای «شیبدراز» و سواحل روستای نقاشه جزیره قشم در فضای مجازی منتشر شد.
پس از آن نشستهای هماهنگی اضطراری نهادهای مرتبط از جمله حفاظت محیط زیست، بنادر و دریانوردی فرمانداری قشم و دهیاری های روستاهای درگیر و تشکل های مردم نهاد برای مقابله با آلودگی دریایی برگزار و عملیات پاکسازی توسط تیمهای تخصصی بنادر و دریانوردی استان و قشم با مشارکت مردمی و بین دستگاهی آغاز شد.
روز دوشنبه ۲۶ مردادماه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان پایان عملیات پاکسازی مناطق آلوده نفتی را اعلام کرده بود.
به دنبال مشاهده موج جدید آلودگی نفتی، گروهی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان حفاظت محیطزیست کشور برای بازدید میدانی و نظارت بر روند مدیریت این بحران روز چهارشنبه وارد استان هرمزگان و جزیره قشم شدند.
هدف از حضور این هیئت ارشد، بررسی میدانی ابعاد آلودگی، هماهنگی میانبخشی برای تسریع در روند جمعآوری لکههای نفتی و جلوگیری از پیشروی آلودگی به سمت مناطق حساس اکولوژیکی و جنگلهای حرا اعلام شده است.
اعضای این هیئت قرار است با حضور در کانونهای آلودگی و تشکیل جلسات اضطراری با مسئولان استانی و محلی، تصمیمات مقتضی را جهت ارتقای توان عملیاتی و مدیریت مطلوب این حادثه اتخاذ کنند.