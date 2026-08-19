هدف قرار دادن ایران در دستور کار رژیم صهیونیستی

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در لفاظی جدید خود، خواستار حمله به ایران در پاسخ به حملات حزب‌الله لبنان شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، و یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این رژیم، امروز در اظهاراتی گفتند که برای اتخاذ سیاستی سختگیرانه در زمینه بازدارندگی در برابر ایران تلاش خواهند کرد.

به گزارش تایمز اسرائیل، بنت که از چهره‌های امنیتی تندرو و رئیس حزب «با هم» به همراه لاپید است، خطاب به اعضای این حزب گفت که حملات «نیرو‌های نیابتی» ایران باید به‌گونه‌ای تلقی شود که گویی مستقیماً از سوی ایران انجام شده‌اند.

بنت در لفاظی‌اش علیه ایران گفت که «اگر حزب‌الله به ما شلیک کند، ما به ایران حمله می‌کنیم» و افزود چنین حملاتی باید هزینه‌ای در داخل مرز‌های ایران داشته باشد.

او در عین حال از عملکرد نخست‌وزیر این رژیم بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و گفت که او با از هم گسیختن «جامعه اسرائیل»، توانایی آن برای مقابله با دشمنان خارجی را تضعیف کرده است.

بنت همچنین همسو با نتانیاهو گفت که اسرائیل نباید تا زمان خلع سلاح حماس از غزه عقب‌نشینی کند و مدعی شد که اجازه نخواهد داد قطر یا ترکیه هیچ نقشی در غزه پس از جنگ داشته باشند و بار دیگر خواستار اعلام قطر به‌عنوان کشور دشمن شد.