قالیباف در دیدار با هیبت الحلبوسی ،رئیس مجلس عراق با تاکید بر اینکه مقصر تمامی مسائل و بحران های منطقه آمریکا جنایتکار و دخالت های آنها است گفت: همچنین غده سرطانی اسرائیل که توسط انگلیس در منطقه ما نهاده شد این خسارت ها را به بار آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در جریان نخستین روز سفر خود به عراق، به همراه هیأت پارلمانی کشورایران با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق و جمعی از نمایندگان عراق دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار، ضمن تبریک تشکیل مجلس عراق و کسب ریاست آن از سوی الحلبوسی گفت: از دولت و ملت عراق برای تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب کمال قدردانی را دارم همچنین از میزبانی شایسته ملت و دولت عراق از زائران اربعین حسینی تشکر می کنم. دولت، ملت، عشایر و همه موجودیت عراق در میزبانی از زائران حسینی و نیز در تشییع امام شهیدمان که مایه آرامش و دلگرمی ما به شمار می رفت، سنگ تمام گذاشتند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقصر تمامی مسائل و بحران های منطقه آمریکا جنایتکار و دخالت های آنها است گفت: همچنین غده سرطانی اسرائیل که توسط انگلیس در منطقه ما نهاده شد این خسارت ها را به بار آورد.

قالیباف با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و مقاومت ملت ایران تصریح کرد: ملت ایران با مقاومت و وفاداری، با نیروهای نظامی و درایت فرماندهی کل قوا هیمنه آمریکا را شکسته و آنها را پشیمان کردند تا جایی که امروز آمریکا که در استیصال به سر می برد، هم با خروج از جنگ دچار بی اعتباری می شود و هم با ادامه آن ده‌ها مشکل برای خود ایجاد می کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این درسی بود که ایران و مقاومت ملت ما به استکبار و کل دنیا داد بیان کرد: مقاومت، تنها راه پیروزی است و اگر آماده جنگ نباشیم مذاکره هم ثمره ای نخواهد داشت. تقویت ارتباطات دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی با اعزام گروه های دوستی پارلمانی نقش مهمی در تقویت مناسبات و تسهیل روابط دارد.



وی در ادامه تاکید کرد: اتصال راه آهن شلمچه _بصره لایروبی اروندرود و توسعه روابط اقتصادی از اولویت‌های مهم دو کشور است که پارلمان ها می توانند در این راستا به دولت ها کمک کنند. ضعف ارتباطی دو کشور در حوزه توسعه روابط اقتصادی نمود دارد که به اندازه روابط سیاسی و فرهنگی قوی نیست.



رئیس مجلس عراق: خروج نیروهای آمریکایی از عراق، قریب‌الوقوع است.



هیبت الحبوسی، رئیس مجلس عراق، نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به هیأت پارلمانی کشورمان، از تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب به عنوان یک نقطه عطف در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور یاد کرد و با اشاره به جنگ رمضان گفت: باید ایستادگی تاریخی و اسطوره ای ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورتان را ارج نهاد.مردم عراق، حکومت عراق و همه شخصیت های موجود سیاسی، ضد تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند و عراق نیز معتقد است اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود.

رئیس مجلس عراق در پایان با یادآوری خروج قریب الوقوع نیروهای آمریکایی از عراق بر توسعه روابط دو کشور به ویژه در امور اقتصادی تأکید کرد.

همچنین رییس مجلس عراق در این نشست خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه تاکید کرد: آمریکا و جنگ ایجاد شده توسط این رژیم تروریستی عامل بروز ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت در منطقه شده است. با رفع ناامنی و مداخلات امریکا، مشکلات برطرف خواهد شد.



براساس این گزارش، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.