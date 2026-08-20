قالیباف بهانه است؛ مسئله تفکری است که کارش تخریب است / مجلس قربانی تسویهحساب سیاسی میشود؟!
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهرههای نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.
مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دستفرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابیگری خارج میکنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف میگیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، بهتدریج این تصور را ایجاد میکند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.
اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شدهاند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان میتوانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچککردن جایگاه نمایندگان مردم.
از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد میدانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده میکنید؟ نمیشود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.
کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آنقدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.