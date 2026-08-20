صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قالیباف بهانه است؛ مسئله تفکری است که کارش تخریب است / مجلس قربانی تسویه‌حساب سیاسی می‌شود؟!

سوپر انقلابی‌ها ظاهراً با یک شخص مسئله ندارند؛ دست‌فرمانشان تخریب است؛ هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۵۰
| |
385 بازدید

قالیباف بهانه است؛ مسئله تفکری است که کارش تخریب است / مجلس قربانی تسویه‌حساب سیاسی می‌شود؟!

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دست‌فرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج می‌کنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.

اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان می‌توانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچک‌کردن جایگاه نمایندگان مردم.

از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد می‌دانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده می‌کنید؟ نمی‌شود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.

کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آن‌قدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تندروها پیشگوی سوپرانقلابی ها خبر فوری تابناک مجلس فالیباف تحصن
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از «روایت فتح» تا «ما باختیم»؛ سوپر‌انقلابی‌ها چه بر سر روایت جنگ آوردند؟ / مردم را بین «بردیم» و «باختیم» سرگردان می‌کنند
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۳۸ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
منبع افزایش مبلغ کالابرگ کجاست؟ وعده‌ای که نباید با چاپ پول تأمین شود  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005pkE
tabnak.ir/005pkE