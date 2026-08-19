کارگروه ویژۀ بنزین در مجلس تشکیل شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت‌السلام موسی احمدی، نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه بررسی سوخت و به خصوص بنزین و سوخت زمستانی نیروگاه‌ها در وضعیت فعلی کشور گفت: از شنبه (۳۱ مردادماه) این کارگروه جلسات فعالانه خواهد داشت. از دولت، سازمان بهینه سازی مصرف و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و کارشناسان بخش خصوصی و وزارتخانه‌های مرتبط در این کارگروه حضور خواهند داشت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این کارگروه برای رفع ناترازی انرژی راهکار‌های عقلایی را با در نظر گرفتن منافع مردم دنبال خواهد کرد، افزود: در این کار گروه کارشناسنان راهکار‌های لازم را برای سوخت و بنزین جمع‌بندی می‌کنند. سپس در صحن کمیسیون انرژی مجلس مطرح و پس از بررسی در کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.

به گفته وی، رئیس کارگروه آقای شهرکی نائب رئیس کمیسیون انرژی است و قرار است اعضای کارگروه تا شنبه مشخص شوند.

حجت‌اسلام احمدی در ادامه با اشاره به روز خبرنگار، تاکید کرد: خبرنگاران باید در انعکاس اخبار، منافع ملی را در نظر بگیرند و واقعیت امیدوار کننده منتشر کنند و در پی آن، خدمات قوا و نهاد‌ها که باعث امیدواری است را اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت و حساسیت کمیسیون انرژی و طرح مباحثی پیرامون جایگاه ریاست کمیسیون گفت: بنده هم مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه حقوق دارم و هم تجربه لازم اجرایی را در دستگاه‌های مختلف دارم.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه مجلس، جایگاه قانون‌گذاری است، افزود: بنده هم تجربه و هم تحصیلات حقوقی دارم. از مجلس نهم تاکنون ۱۱ سال در کمیسیون انرژی حضور داشته‌ام و سابقه نمایندگی دارم. در این مدت ۱۱ سال در سمت‌های مختلف هیئت رئیسه کمیسیون حضور داشتم. دبیر کمیسیون و نایب‌رئیس اول و دوم کمیسیون بوده‌ام.

وی بیان کرد: کمیسیون انرژی با ۲ وزارتخانه نیرو و نفت سرکار دارد و هر کسی این ۲ وزارتخانه را نشناسند نمی‌تواند موفق باشد. جلسات متعددی با این ۲ وزارتخانه داشته‌ایم و در موضوع خاموشی‌ها نیز مدیریت خوبی انجام شد و میزان خاموشی‌ها به حداقل رسید.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع بنزین تصریح کرد: جلسات متعددی با شرکت پالایش و پخش که توزیع کننده بنزین است، داشتیم. همچنین در جنگ، مدیریت خوبی در بخش بنزین به عمل امد. برای مدیریت مصرف نیز سناریو‌هایی ارائه شد که می‌بایست با توجه نقاط ضعف و قوتی که در ان‌ها وجود دارد در کارگروه ویزه مطرح و به جامعه اطلاع رسانی خواهد شد. در بخش افزایش تولید تنوع سبد انرزی از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی اظهار داشت: ما با افزایش قیمت موافق نبودیم چراکه افزایش قیمت، اثرگذاری در میزان مصرف نداشته است.

احمدی با اشاره به مدیریت مصرف بنزین از سوی مردم اعلام کرد: امیدواریم مردم کمک کنند تا مصرف کاهش یابد. CNG می‌تواند کمک به مدیریت مصرف انرزی کند. این سوخت در داخل تولید می‌شود و می‌تواند جایگزین خوبی برای بنزین باشد.