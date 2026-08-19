به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری عراق گزارش داد که هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان این کشور در جریان دیدار با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار آن شد که برای عراق در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، استثنا در نظر گرفته شود.

در همین حال، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار تصریح کرد که کشورش به روابط تاریخی و عمیق میان دو ملت و دو کشور همسایه به خود می‌بالد و این روابط را ارج می‌نهد.

ریاست جمهوری عراق عنوان داشت که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این دیدار بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به هماهنگی و همکاری مشترک با عراق در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

ریاست جمهوری عراق اظهار کرد که نزار محمد سعید آمیدی، رئیس جمهور این کشور نیز در دیدارش با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر موضع ثابت و حمایتی عراق از تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای پایان دادن به درگیری‌ها و حل بحران‌های منطقه تاکید کرد.

طبق این بیانیه، رئیس جمهور عراق عنوان داشت که کشورش به صورت آشکار در کنار هرگونه تدابیری می‌ایستد که در تحکیم صلح منطقه‌ای و حفظ حاکمیت کشور‌ها و استقلال آنها نقش داشته باشد.

ریاست جمهوری عراق اظهار کرد که رئیس جمهور این کشور بر اهمیت ارجحیت دادن به منطق حکمت و راه حل‌های مسالمت آمیز در حل و فصل درگیری‌ها در راستای حفظ امنیت و حاکمیت کشور‌ها و اجتناب از تشدید تنش تاکید کرد.

نزار محمد سعید آمیدی در این دیدار بر لزوم در پیش گرفتن گزینه گفتگوی سازنده و مسیر‌های دیپلماتیک جهت رسیدگی به مسائل حل و فصل نشده و تحکیم اصول امنیت، توسعه و ثبات دائمی تاکید کرد.