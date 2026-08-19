صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

درخواست عراق از ایران برای صادرات نفت از تنگه‌هرمز

رئیس پارلمان عراق در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار آن شد که برای عراق در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز استثنا در نظر گرفته شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۳۷
| |
758 بازدید
قالیباف و الحلبوسی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری عراق گزارش داد که هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان این کشور در جریان دیدار با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار آن شد که برای عراق در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، استثنا در نظر گرفته شود.

در همین حال، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار تصریح کرد که کشورش به روابط تاریخی و عمیق میان دو ملت و دو کشور همسایه به خود می‌بالد و این روابط را ارج می‌نهد.

ریاست جمهوری عراق عنوان داشت که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این دیدار بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به هماهنگی و همکاری مشترک با عراق در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

ریاست جمهوری عراق اظهار کرد که نزار محمد سعید آمیدی، رئیس جمهور این کشور نیز در دیدارش با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر موضع ثابت و حمایتی عراق از تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای پایان دادن به درگیری‌ها و حل بحران‌های منطقه تاکید کرد.

طبق این بیانیه، رئیس جمهور عراق عنوان داشت که کشورش به صورت آشکار در کنار هرگونه تدابیری می‌ایستد که در تحکیم صلح منطقه‌ای و حفظ حاکمیت کشور‌ها و استقلال آنها نقش داشته باشد.

ریاست جمهوری عراق اظهار کرد که رئیس جمهور این کشور بر اهمیت ارجحیت دادن به منطق حکمت و راه حل‌های مسالمت آمیز در حل و فصل درگیری‌ها در راستای حفظ امنیت و حاکمیت کشور‌ها و اجتناب از تشدید تنش تاکید کرد.

نزار محمد سعید آمیدی در این دیدار بر لزوم در پیش گرفتن گزینه گفتگوی سازنده و مسیر‌های دیپلماتیک جهت رسیدگی به مسائل حل و فصل نشده و تحکیم اصول امنیت، توسعه و ثبات دائمی تاکید کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف هیبت الحلبوسی تنگه هرمز نفت
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: عصر دخالت بیگانگان رو به پایان است
اخطار سپاه، نفتکش را متواری کرد
هدف ایران اختلال دائمی در تنگه هرمز نیست/ چرا بحران اخیر ایران و آمریکا متفاوت از قبل است؟
عرضه نفت امارات به آسیا کم شد
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pk1
tabnak.ir/005pk1