آمار و اخبار، خلاف اظهارات حمید مطهری؛ رضاییان بهترین بازیکن آسیایی جام جهانی نبود
امیرحسین پورمحمد - متأسفانه نه رامین رضاییان نه هیچ بازیکن دیگری از تیم ملی فوتبال ایران بهترین بازیکن آسیایی جام جهانی نبوده است که اگر بود، بعد از جام جهانی به تیمی بهتر از تیم قبلی خود میرفتند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ۴۸ ساعت بعد از آنکه حمید مطهری گفت، «رامین رضاییان بهترین بازیکن آسیایی حاضر در جام جهانی بوده است»، زیون سوزوکی دروازهبان تیم ملی فوتبال ژاپن با عقد قراردادی پنج ساله به ارزش ۳۵ میلیون یورو به تیم آستونویلا پیوست.
آن اظهارنظر و این انتقال باعث طرح این پرسش کلیدی شد که آیا واقعاً رامین رضاییان بهترین بازیکن آسیایی حاضر در جام جهانی بوده است؟ در اینکه رامین رضاییان یکی از بهترین بازیکنان ایران در جام جهانی بود، شکی نیست. او در دو بازی مقابل نیوزیلند و مصر موفق به گلزنی شد و اتفاقاً در پایان هر دو بازی هم بهترین بازیکن زمین لقب گرفت.
او در تیمی بهترین بازیکن شد که نتوانست به مرحله حذفی جام جهانی صعود کند. در جام جهانی که تعداد تیمهای آن ۴۸ تیم بود و تعداد تیمهای صعودکنندهاش ۳۲ تیم. بله، رامین رضاییان در قیاس با نفرات تیمهایی، چون عراق، اردن و عربستان بهترین بازیکن بوده است، نه با سنگربان ژاپن که در مصاف با برزیل نمایشی در خور توجه داشت و حالا مزد عملکرد خوبش در جام جهانی را با حضور در تیم آستونویلا میگیرد.
متأسفانه برخلاف آنچه حمید مطهری گفته بود، نه رامین رضاییان نه هیچ بازیکن دیگری از تیم ملی فوتبال ایران بهترین بازیکن آسیایی جام جهانی نبوده است که اگر بود، بعد از جام جهانی به تیمی بهتر از تیم قبلی خود میرفتند. رامین رضاییان که سرآمد بازیکنان ایرانی بود، امسال هم در تیم فولاد بازی خواهد کرد. او نه پیشنهاد دندانگیری از کشورهای عربی داشت و نه مورد توجه تیمهای اروپایی قرار گرفت، حتی تیمهای درجه چندم اسپانیا. به همین خاطر به فولاد [تیمی که پیش از جام جهانی هم در آن قرضی بازی میکرد] پیوست تا دینش را به این تیم ادا کند!
همیشه بعد از جامهای جهانی، فوتبال ایران تکانی میخورد و برخی بازیکنان به تیمهای اروپایی میرفتند، اما در جام جهانی اخیر نه نمایشمان آنقدر جالب توجه بود که بازیکنانی گزینه حضور در تیمهای اروپایی شود و نه سن و سال بازیکنان در حد ریسکپذیری تیمهای شاخص قاره سبز بود. تیمهای اروپایی روی بازیکنان جوان سرمایهگذاری میکنند، بازیکنان ۳۴، ۳۵ و ۳۶ ساله که گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نیستند.
بازیکنان ایرانی بعد از جام جهانی گزینه حضور در تیمهای اروپایی شدند، اما فقط در حد شوهای تلویزیونی و شبکههای اجتماعی! مثلاً بیرانوند بعد از جام جهانی قرار بود، به بشیکتاش برود، اما الکساندر نوبل سنگربان تیم ملی آلمان به جای او به این تیم شاخص ترکیهای پیوست. اینکه تیم ترکیهای با مبلغی قابل توجه دروازهبان بایرن مونیخ را گرفته است (او در فصول گذشته بهصورت قرضی در اشتوتگارت بازی کرد) نشان میدهد باشگاه ترکیهای برای جذب نوبل برنامه داشته و استخدام بیرانوند بیشتر بازی رسانهای داخلی بوده است، مثل تمجید مورینیو از دروازهبان تیم ملی ایران بعد از بازی با بلژیک که از اساس فیک بود!
البته ما بعد از جام جهانی خیلی هم تماشاگر نقلوانتقالات فوتبال اروپا نبودیم و میلاد محمدی قید بازی در پرسپولیس را زد و به تیم مکسلاین ویتبسک از بلاروس پیوست. نوع انتقال و جایگاه تیم محمدی نشان میدهد او تنها به صرف بازی در اروپا به این تیم پیوسته است نه بیشتر و نه کمتر. علیرضا جهانبخش نیز از تیم دندر بلژیک جدا شد و به تیم اکسلسیور هلند پیوست. بدون شک یک نیمه بازی مقابل بلژیک و چند دقیقه دویدن در وقتهای تلفشده بازی مقابل مصر تیم هلندی را به صرافت جذب جهانبخش نینداخته است. او قطعاً با اتکا به کارنامه خود در فوتبال هلند و البته بهره گرفتن از ارتباطات مدیربرنامهاش به تیم سیزدهم فصل گذشته اردویژه پیوسته است نه نمایشی نصف و نیمه در جام جهانی.
جام جهانی که تمام شد ما ماندیم و این فوتبالی که سر و صدایش بیشتر از داشتههای آن است. از ۲۶ بازیکنی که به جام جهانی رفتند، ۱۶ بازیکن همچنان در لیگ ایران بازی میکنند، علی نعمتی از فولاد خوزستان به لوسیل قطر پیوست، میلاد محمدی که بازی در لیگ بلاروس را به حضور در پرسپولیس ترجیح داد، سعید عزتاللهی، سامان قدوس و مهدی قایدی همچنان در فوتبال امارات حضور دارند، محمد قربانی همچنان بلاتکلیف است و تا زمان نگارش این مطلب بین الوحده امارات، پرسپولیس و تراکتور جابهجا میشود، محمد محبی هم از روستوف روسیه جدا شده است و بنای حضور در ریهکای کرواسی را دارد، شهریار مغانلو مهاجرت معکوس کرد و به لیگ ایران بازگشت، دنیس درگاهی همچنان در لیگ بلژیک و استانداردلیژ بازی میکند و مهدی طارمی در تیم المپیاکوس یونان روی تیغ راه میرود و از لیست بیرون گذاشته میشود!
با این اوصاف جام جهانی آوردهای فنی به فوتبال ایران نداشته است، اگر هم آوردهای داشته، مختص میشود به سود مالی که نصیب از ما بهتران شد!
ثانیا سوزوکی دروازه بان بوده
ثالثا رامین سن ش رفته بالا و جذابیتش برای تیمهای باشگاهی کم شده
رابعا با قرارداد بعد از جام جهانی بهترین بازیکن را مشخص نمیکنند
اگر اینطور بود که مسی و رونالدو و امباپه بدترین بازیکنان جام بودند چون تیمهاشون تغییر نکرد یا ...
بس کنید خود تحقیری را
رامین خوب بود
این را آمار میگه
بعنوان مدافع عالی بود