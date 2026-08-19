عرضه نفت امارات به آسیا کم شد

امارات در پی توقف کامل تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، از کاهش صادرات نفت خود به بازارهای آسیایی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری بلومبرگ امروز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) تصمیم دارد سهمیه نفت خام خود را که به مشتریان آسیایی عرضه می‌کند، در ماه‌های آگوست و سپتامبر (مرداد و شهریور) به طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار نفت با ابهامات جدی درباره آینده تنگه هرمز و تداوم توقف تردد نفتکش‌ها در این آبراه استراتژیک دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس این گزارش، ادنوک به خریداران خود در کشور‌های آسیایی از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین و هند اطلاع داده که مقدار نفت اختصاص‌یافته به آنها در دو ماه پیش‌رو، کمتر از درخواست اولیه آنها خواهد بود.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته است که این کاهش عرضه، فراتر از کاهش معمول فصل تابستان است و نشان از تغییر رویکرد ادنوک در مدیریت ذخایر و صادرات خود دارد.

کاهش فروش نفت امارات در بستر تحولات اخیر در تنگه هرمز رقم خورده است. داده‌های دریایی نشان می‌دهد که در روز‌های گذشته، هیچ نفتکشی از این گذرگاه حیاتی عبور نکرده و تردد کشتی‌های حامل کالا‌های اولیه نیز به کمتر از نصف میانگین هفتگی کاهش یافته است.

این شرایط باعث شده که حتی کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز نسبت به تداوم صادرات نفتی خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.

امارات با وجود احداث خط لوله ابوظبی به فجیره با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز، همچنان به تنگه هرمز وابسته است، چراکه صادرات روزانه این کشور پیش از جنگ حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون بشکه بود و خط لوله مذکور تنها نیمی از این میزان را پوشش می‌دهد.

با بسته‌شدن هرمز در روز‌های اخیر، صادرات از این مسیر به صفر رسیده و کل صادرات فعلی امارات به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است

نکته قابل تأمل دیگر اینکه، بر اساس گزارش‌ها هفته گذشته سه فروند نفتکش متعلق به امارات در منطقه تنگه هرمز هدف حملات قرار گرفته‌اند.

هرچند جزئیات دقیق این حملات و میزان خسارت وارده به این نفتکش‌ها به طور رسمی اعلام نشده، اما همین موضوع نیز بر نگرانی‌های شرکت‌های نفتی منطقه افزوده است.

همچنین یک نفتکش توقیف شده توسط ایران در کریدور شمالی تنگه هرمز امروز چهارشنبه به سمت بندرعباس تغییر مسیر داده است.

منابع آگاه می‌گویند که ادنوک پس از این حوادث، سیاست صادراتی خود را مورد بازبینی قرار داده و تصمیم به کاهش سهمیه مشتریان آسیایی گرفته است.

این تصمیم ادنوک در حالی اعلام می‌شود که بازار‌های آسیایی به شدت به نفت خاورمیانه وابسته هستند.

ژاپن، کره جنوبی، چین و هند از بزرگ‌ترین خریداران نفت خام امارات محسوب می‌شوند و هرگونه کاهش در سهمیه‌های صادراتی می‌تواند قیمت‌های نفت را در این منطقه به طور محسوسی افزایش دهد.

بلومبرگ در گزارش خود تأکید کرده که این کاهش عرضه، نه تنها بر قیمت نفت خام تأثیر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند زنجیره تأمین پالایشگاه‌های آسیایی را نیز با اختلال مواجه کند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که تداوم تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و عدم قطعیت درباره بازگشایی تنگه هرمز، بزرگ‌ترین تهدید برای عرضه پایدار نفت به بازار‌های جهانی محسوب می‌شود.

این نهاد تأکید کرده که حتی یک هفته توقف کامل تردد نفتکش‌ها در هرمز، می‌تواند قیمت نفت را به شدت افزایش دهد و اقتصاد جهانی را با شوک نفتی مواجه کند.

بر اساس این گزارش، شرکت ادنوک معمولاً در ماه‌های تابستان به دلیل افزایش مصرف داخلی امارات برای تولید برق و سرمایش، مقدار کمتری نفت صادرات می‌کند، اما حجم کاهش فعلی بیش از روال معمول ارزیابی شده است.

در روز‌های اخیر با افزایش تنش‌ها در منطقه، اغلب مالکان کشتی‌ها از تردد در این آبراه حیاتی خودداری کرده‌اند.

داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که روز یکشنبه هیچ ترددی در تنگه هرمز ثبت نشده و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه نیز تنها چند فروند کشتی حامل کالا‌های اولیه از این مسیر عبور کرده‌اند و خبری از عبور نفتکش‌ها نبوده است.