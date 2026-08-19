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ابراهیمی به تابناک خبر داد؛

جزئیات ۱۰ سؤال از وزیر جهاد کشاورزی / از بذرهای وارداتی تا وابستگی ۲۰ میلیون تنی به نهاده‌ها

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، جزئیات ۱۰ سؤال مطرح‌شده از وزیر جهاد کشاورزی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۲۳
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جزئیات ۱۰ سؤال از وزیر جهاد کشاورزی / از بذرهای وارداتی تا وابستگی ۲۰ میلیون تنی به نهاده‌ها

نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در تشریح جزئیات ۱۰ سؤال مطرح‌شده از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: هفته گذشته ۱۰ سؤال از وزیر جهاد کشاورزی در محل کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد که ۶ مورد از آنها مربوط به علیرضا نثاری، نماینده نهاوند، بود. این سؤالات موضوعاتی از جمله قنوات و طرح‌های مرتبط با آن با توجه به مسئله کم‌آبی، تأمین شکر مورد نیاز زنبورداران، مشکلات سامانه بازارگاه و حمایت از تولیدکنندگان، واکسن نیوکاسل و نحوه توزیع نامناسب آن در استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین آبیاری تحت فشار و ضرورت توجه به مدیریت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع را دربر می‌گرفت. ایشان از سوالاتش اقناع نشد و سوالات به صحن مجلس آمد.

وی افزود: در ادامه، بنده نیز هفت سؤال از وزیر جهاد کشاورزی داشتم که در سه مورد، گزارش‌هایی ارائه شد و تا حدودی قانع‌کننده بود، اما درباره چهار سؤال دیگر، پاسخ‌های ارائه‌شده قانع‌کننده نبود.

ابراهیمی یکی از مهم‌ترین این موارد را موضوع تولید بذر سبزی و صیفی عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰ درصد به تولید داخلی بذر سبزی و صیفی اضافه شود و در نهایت تا پایان برنامه هفتم به ۵۰ درصد خودکفایی در تولید این بذرها برسیم. اما گزارشی که ارائه شد، قانع‌کننده نبود. متأسفانه قسمت اعظم بذر سبزی و صیفی مورد نیاز کشور وارداتی است و بیش از ۹۵ درصد آن از خارج تأمین می‌شود و وزارتخانه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات بذر سبزی و صیفی هزینه می‌کنیم و اگر محدودیتی در این زمینه ایجاد شود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی موضوع دیگر را کاهش واردات نهاده‌های دامی دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه، باید سالانه ۵ درصد و تا پایان برنامه ۲۵ درصد از واردات نهاده‌های دامی کاهش پیدا کند، اما بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده و بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. همچنان حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن نهاده‌های دامی و محصولات اساسی وارد کشور می‌شود و از این بابت نیز قانع نشدم.

ابراهیمی گفت: موضوع دیگر، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی در هفت قلم کالا و همچنین روغن است. بر اساس برنامه باید تا پایان برنامه هفتم به ۴۰ درصد خودکفایی در روغن و ۹۰ درصد خودکفایی در گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید و شکر برسیم، اما در این زمینه نیز اقدامات بایسته انجام نشده است.

جزئیات ۱۰ سؤال از وزیر جهاد کشاورزی / از بذرهای وارداتی تا وابستگی ۲۰ میلیون تنی به نهاده‌ها

وی افزود: به‌ خصوص در حوزه زراعت، وزارتخانه باید بر اساس برنامه، موضوعاتی مانند جایگزینی کشت‌های پاییزه، استفاده از ارقام مقاوم به کم‌آبی و شوری و تولید علوفه را دنبال کند، اما متأسفانه شاهد اقدامات مورد انتظار در این زمینه نیستیم و از سوی دیگر همچنان شاهد واردات نهاده‌ها هستیم که جای تأمل دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به موضوع رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر محصولات کشاورزی رهگیری نشوند، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به‌خصوص در حوزه صادرات. دولت تأکید کرده است که باید نظام رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اجرایی شود. این موضوع مستند به قانون برنامه است و وزارت جهاد کشاورزی باید ضوابط، فرآیند و برنامه اجرایی آن را تدوین و اجرا کند، اما این اقدام هنوز به شکل مورد انتظار اجرایی نشده است.

ابراهیمی در پایان گفت: اینها مجموعه سؤالاتی بود که در این مرحله از وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد و در مواردی که پاسخ‌های ارائه‌شده درباره آنها قانع‌کننده نبود، موضوعات همچنان نیازمند پیگیری مجلس است.

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برچسب ها
مجلس دولت خبر فوری بذر سبزی و صیفی نادرقلی ابراهیمی کمیسیون کشاورزی تابناک خبر فوری تابناک
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