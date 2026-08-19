نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در تشریح جزئیات ۱۰ سؤال مطرح‌شده از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: هفته گذشته ۱۰ سؤال از وزیر جهاد کشاورزی در محل کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد که ۶ مورد از آنها مربوط به علیرضا نثاری، نماینده نهاوند، بود. این سؤالات موضوعاتی از جمله قنوات و طرح‌های مرتبط با آن با توجه به مسئله کم‌آبی، تأمین شکر مورد نیاز زنبورداران، مشکلات سامانه بازارگاه و حمایت از تولیدکنندگان، واکسن نیوکاسل و نحوه توزیع نامناسب آن در استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین آبیاری تحت فشار و ضرورت توجه به مدیریت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع را دربر می‌گرفت. ایشان از سوالاتش اقناع نشد و سوالات به صحن مجلس آمد.

وی افزود: در ادامه، بنده نیز هفت سؤال از وزیر جهاد کشاورزی داشتم که در سه مورد، گزارش‌هایی ارائه شد و تا حدودی قانع‌کننده بود، اما درباره چهار سؤال دیگر، پاسخ‌های ارائه‌شده قانع‌کننده نبود.

ابراهیمی یکی از مهم‌ترین این موارد را موضوع تولید بذر سبزی و صیفی عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰ درصد به تولید داخلی بذر سبزی و صیفی اضافه شود و در نهایت تا پایان برنامه هفتم به ۵۰ درصد خودکفایی در تولید این بذرها برسیم. اما گزارشی که ارائه شد، قانع‌کننده نبود. متأسفانه قسمت اعظم بذر سبزی و صیفی مورد نیاز کشور وارداتی است و بیش از ۹۵ درصد آن از خارج تأمین می‌شود و وزارتخانه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات بذر سبزی و صیفی هزینه می‌کنیم و اگر محدودیتی در این زمینه ایجاد شود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی موضوع دیگر را کاهش واردات نهاده‌های دامی دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه، باید سالانه ۵ درصد و تا پایان برنامه ۲۵ درصد از واردات نهاده‌های دامی کاهش پیدا کند، اما بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده و بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. همچنان حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن نهاده‌های دامی و محصولات اساسی وارد کشور می‌شود و از این بابت نیز قانع نشدم.

ابراهیمی گفت: موضوع دیگر، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی در هفت قلم کالا و همچنین روغن است. بر اساس برنامه باید تا پایان برنامه هفتم به ۴۰ درصد خودکفایی در روغن و ۹۰ درصد خودکفایی در گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید و شکر برسیم، اما در این زمینه نیز اقدامات بایسته انجام نشده است.

وی افزود: به‌ خصوص در حوزه زراعت، وزارتخانه باید بر اساس برنامه، موضوعاتی مانند جایگزینی کشت‌های پاییزه، استفاده از ارقام مقاوم به کم‌آبی و شوری و تولید علوفه را دنبال کند، اما متأسفانه شاهد اقدامات مورد انتظار در این زمینه نیستیم و از سوی دیگر همچنان شاهد واردات نهاده‌ها هستیم که جای تأمل دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به موضوع رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر محصولات کشاورزی رهگیری نشوند، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به‌خصوص در حوزه صادرات. دولت تأکید کرده است که باید نظام رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اجرایی شود. این موضوع مستند به قانون برنامه است و وزارت جهاد کشاورزی باید ضوابط، فرآیند و برنامه اجرایی آن را تدوین و اجرا کند، اما این اقدام هنوز به شکل مورد انتظار اجرایی نشده است.

ابراهیمی در پایان گفت: اینها مجموعه سؤالاتی بود که در این مرحله از وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد و در مواردی که پاسخ‌های ارائه‌شده درباره آنها قانع‌کننده نبود، موضوعات همچنان نیازمند پیگیری مجلس است.