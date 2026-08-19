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خودپرداز طلا؛ زیرساختی برای تسهیل خرید و تحویل فیزیکی طلا 

بازار آنلاین طلا در سال‌های اخیر با ورود پلتفرم‌های مختلف و افزایش استقبال کاربران، بخش قابل توجهی از فرآیند خرید و فروش طلا را به فضای دیجیتال منتقل کرده است. با این حال، دریافت فیزیکی طلا همچنان یکی از بخش‌های این زنجیره است که توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند فرآیند خرید تا تحویل را برای کاربران ساده‌تر کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۱۵
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طلا

این شبکه توسط طلاکارت و با همکاری شرکت توسن تکنو ، امکان خرید، دریافت و در ادامه بازخرید طلای فیزیکی را از طریق طلاپرداز فراهم می‌کند.

 طلاپرداز شبکه‌ای از دستگاه‌های تحویل طلا با تجربه کاربری مشابه خودپردازهای بانکی است که کاربران از طریق آن می‌توانند شمش طلای استاندارد خریداری کرده و طلای فیزیکی خود را از دستگاه دریافت کنند. طلاکارت در این فرآیند نقش زیرساختی داشته و قیمت طلا را به صورت مستقل تعیین نمی‌کند؛ قیمت‌های ارائه‌شده در این زیرساخت توسط پلتفرم‌های متصل به آن تعیین می‌شوند.

از دیگر قابلیت‌های این زیرساخت، فراهم کردن امکان تکمیل چرخه خرید آنلاین طلا است؛ به این معنا که کاربران پلتفرم‌های همکار می‌توانند دارایی طلای آنلاین خود را به طلای فیزیکی تبدیل کرده و از طریق شبکه طلاپرداز دریافت کنند. 

این شبکه در فاز نخست به‌صورت مرحله‌ای در تهران و تعدادی از استان‌های کشور راه‌اندازی می شود و در ادامه، تعداد و گستره جغرافیایی دستگاه‌های طلاپرداز افزایش پیدا کند.

شمش‌های ارائه‌شده از طریق طلاپرداز در وزن‌های مختلف و در بسته‌بندی‌های استاندارد با تضمین عیار و اصالت عرضه می‌شوند. اطلاعات و مشخصات مربوط به اصالت هر شمش نیز به‌صورت دیجیتال در لحظه قابل بررسی است.

توسعه چنین شبکه‌ای می‌تواند فرآیند دریافت فیزیکی طلا را که یکی از مراحل مهم تجربه خرید آنلاین طلاست، تسهیل کند. دسترسی ساده‌تر به تحویل فیزیکی همچنین می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش استقبال کاربران از خرید آنلاین طلا باشد؛ به‌ویژه برای کاربرانی که امکان دریافت فیزیکی دارایی، بخشی از تصمیم آن‌ها برای خرید طلا در بسترهای آنلاین است.

طلاپرداز علاوه بر آنکه یک کانال جدید برای خرید طلای فیزیکی باشد، زیرساختی برای ساده‌تر کردن فرآیند خرید و تحویل فیزیکی آن است؛ زیرساختی که در صورت توسعه همکاری با پلتفرم‌های آنلاین، می‌تواند بخشی از زنجیره خدمات بازار آنلاین طلا را پوشش دهد.

 

 

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خرید طلا طلا پرداز سرمایه گذاری
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