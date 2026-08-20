تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلیهای لوکس شد!
وزارت راه و شهرسازی در دوران مدیریت فرزانه صادق، به جای تبدیل شدن به موتور محرک زیرساختهای کشور، به میدانی برای تغییرات مکرر و صندلیبازی در سطوح ارشد تبدیل شده است و دهها انتصاب و تغییر در معاونتها، سازمان بنادر و شرکتهای توسعه در تنها چند ماه، نه تنها گسست سازمانی عمیقی ایجاد کرده است، بلکه این گمان را تقویت نموده که اولویت وزیر، پاکسازی و جایگزینی است تا حل بحرانها ؛ بحرانی که نتیجهاش، تذکرهای بیشمار مجلس و طرح استیضاح با دهها امضا است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، از زمان انتصاب فرزانه صادق مالواجرد در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی شاهد تضاد عجیبی میان «ادعاهای مدیریتی» و «واقعیتهای میدانی» بوده است . در حالی که وزیر بر اولویتدهی به دهکهای پایین و تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکن تأکید دارد و آن را صراحتا در آخرین نشست با خبرنگاران مطرح می کند اما آمارها حقیقتی تکاندهنده را میگویند و آن انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی از تعهدات در برخی پروژهها است .
تناقضهای تکاندهنده در وزارت راه و شهرسازی
آمار و ارقام دروغ نمیگویند، اما گاهی تکاندهنده هستند؛ پیشرفت فیزیکی پروژهها در محدوده ۳۵ تا ۳۹ درصد و انحرافات ۶۰ درصدی از تعهدات، حقیقت تلخی است که در لایههای زیرین وعدههای تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکن پنهان شده است. در همین حال، انفعال در انتصابات سازمان بنادر و تأخیر در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ، نشان میدهد که وزارت راه در برابر بحرانهای ساختاری، تنها به روزمرگی و تغییرات اداری بسنده کرده است.
اما بحران تنها در مسکن نیست؛ بیثباتی در انتصابات و «صندلیبازی» در سطوح مدیریتی، گسست سازمانی عمیقی ایجاد کرده است که اعتماد بخش خصوصی و حتی کارکنان وزارتخانه را خدشهدار نموده است.
در حالی که زیرساختهای ریلی و بندری به دلیل فرسودگی و تأخیر در انتصابات به ویژه در سازمان بنادر فلج شدهاند، حواشی سیاسی همچون سفرهای پرهزینه و قراردادهای مشکوک با شرکتهای مرتبط با چهرههای جنجالی، سایهای تاریک بر چهره این وزارتخانه افکنده است و سوال این است که آیا وزیر راه توانسته است از تله «روزمرگی» خارج شود یا اینکه تنها یک مدیر در سطح اداری است که در برابر تورم و ناترازی بانکی، تسلیم شده است؟
وقتی وزارت راه به میدان انتصابات تبدیل شد!
وقتی که خانم وزیراز «اعداد واقعی» حرف میزند، اما پیشرفت فیزیکی پروژهها در بسیاری از نقاط زیر ۵۰ درصد است، باید پرسید «واقعیت» از نظر ایشان چیست؟ اگر به کارنامه کاری فرزانه صادق مالواجرد نگاهی بندازیم متوجه خواهیم شد که درحوزه مسکن وعده خانه برای همه، تبدیل شد به پروژههای چندنسلی و انحراف ۶۰ درصدی از تعهدات شده است! ازسویی دیگر، تغییرات مکرر در معاونتها و سازمانها، وزارتخانه را به میدان «صندلیبازی» تبدیل کرده است.
از یک میلیارد تومان برای کیش تا انحراف ۶۰ درصدی مسکن
البته سفر یک میلیارد تومانی به کیش و قراردادهای مشکوک آن هم در حالی که کامیونداران و رانندگان ریلی با فرسودگی ناوگان و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند نیز نباید فراموش کرد و پس از آن ، انفعال در انتصابات و تأخیر در بازسازی بندر شهید رجایی، مهم ترین ضربهای بود که به لجستیک کشور وارد شد.
پایان صبر مجلس نزدیک است؟
گزارشهای مربوط به هزینههای بالای سفرهای شخصی و قراردادهای مشکوک، باعث ایجاد فشار سیاسی و کاهش وجهه مدیریتی در برابر نمایندگان مجلس شده است که حجم بالای تذکرها (۴۰۰ مورد) و سؤالات (۳۴۰ مورد) و جمعآوری امضاهای استیضاح، نشان از عدم رضایت مراجع نظارتی از روند پیشرفت پروژههاست.
المیرابابایی