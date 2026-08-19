قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۸،۶۸۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ مرداد ماه

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 156077 (یکصد و پنجاه و شش هزار و هفتاد و هفت) تومان به 156226 (یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست و بیست و شش) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، 188,680 (یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از 180884 (یکصد و هشتاد هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) تومان به 180900 (یکصد و هشتاد هزار و نهصد) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 218,600 (دویست و هجده هزار و ششصد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 42498 (چهل و دو هزار و چهارصد و نود و هشت) تومان به 42539 (چهل و دو هزار و پانصد و سی و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به 51,380 (پنجاه وو یک هزار و سیصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به 255,500 (دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 3,940 (سه هزار و نهصد و چهل) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به 135,860 (یکصد و سی و پنج هزار و هشتصد و شصت) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به 133,310 (یکصد و سی و سه هزار و سیصد و ده) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 143.1 تومان نرخ‌گذاری شد.