صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ مرداد ماه

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۸،۶۸۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و هشتاد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۹۸
| |
1082 بازدید
قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 156077 (یکصد و پنجاه و شش هزار و هفتاد و هفت) تومان به 156226 (یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست و بیست و شش) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، 188,680 (یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از 180884 (یکصد و هشتاد هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) تومان به 180900 (یکصد و هشتاد هزار و نهصد) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 218,600 (دویست و هجده هزار و ششصد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 42498 (چهل و دو هزار و چهارصد و نود و هشت) تومان به 42539 (چهل و دو هزار و پانصد و سی و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به 51,380 (پنجاه وو یک هزار و سیصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به 255,500 (دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 3,940 (سه هزار و نهصد و چهل) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به 135,860 (یکصد و سی و پنج هزار و هشتصد و شصت) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به 133,310 (یکصد و سی و سه هزار و سیصد و ده) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 143.1 تومان نرخ‌گذاری شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار قیمت دلار ارز بازار ارز
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار، یورو و درهم دوشنبه ۵ مرداد
قیمت دلار در بازار امروز ۱۲ مرداد ماه
قیمت دلار، یورو و درهم امرو‌ز ۱ مرداد
قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۲ خرداد
نرخ ارز دلار، طلا و یورو امروز ۳ خرداد
سیگنال عراق به بازار ارز ایران
ثبات نرخ دلار در کانال ۴۰ هزار تومان
افزایش نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای کشور
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی ثابت و یورو افزایش یافت
نرخ جدید دلار توافقی اعلام شد
متوسط نرخ دلار در بهمن ماه ۱۴۰۱ اعلام شد
شوک بازار ارز گذرا است؛ نرخ دلار روند کاهشی می یابد
قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر هم اکنون در بازار
دلار مجددا از ۱۴۷ هزار تومان عبور کرد
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز 9 اردیبهشت
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت
تداوم نوسان نرخ ارز در کانال ۴۳ هزار تومان
منتظر ریزش دوباره قیمت دلار باشید
عبور دلار از التهاب قیمتی؟
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۶ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pjO
tabnak.ir/005pjO