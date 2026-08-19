پیشبینی هوای تهران از ابتدای شهریور تا هفته ابتدایی مهرماه
اداره کل هواشناسی استان تهران از گذر متناوب امواج بارشی از ابتدای شهریور از فراز استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۹۳| |
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به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای شهریور تا هفته ابتدایی مهرماه بیهنجاری بارش تجمعی در برخی نقاط استان حداکثر حدود ۳۰ میلیمتر بیشتر از میانگین خواهد بود که نوید بخش گذر متناوب امواج بارشی در این مدت بر فراز استان است.
همچنین در نیمه اول شهریور ماه دمای استان تهران در حد میانگین بلند مدت (از ۰.۵ کمتر تا ۰.۵ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت) مورد انتظار است.
در نیمه دوم شهریور و هفته ابتدای مهرماه، دما بین ۱.۰ تا ۳.۰ درجه بیش از میانگین بلندمدت پیشبینی میشود که در صورت رخداد این شرایط، نیاز آبی مصرف بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت.
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