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چند وقت یک‌بار باید حوله هایمان را بشوییم؟

بسیاری از ما تصور می‌کنیم چون بعد از تمیز شدن با صابون و آب از حوله استفاده می‌کنیم، پس حوله تمیز می‌ماند، اما باکتری‌ها و قارچ‌ها (Bacteria and Fungi) بلافاصله پس از اولین استفاده، شروع به استقرار در تار و پود آن می‌کنند. 
کد خبر: ۱۳۹۰۴۹۲
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حوله

شستن حوله حمام یکی از آن کارهای روتین خانه‌داری است که اغلب ما بر اساس عادت انجام می‌دهیم، اما واقعیت این است که حوله‌ها بسیار کثیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. وقتی خود را پس از حمام خشک می‌کنید، حوله فقط آب را جذب نمی‌کند، بلکه سلول‌های مرده پوست، چربی‌های طبیعی و میکروب‌های سطح بدنتان را هم به الیاف خود منتقل می‌کند. این پارچه‌های نرم و کرکی به دلیل بافت خاص و رطوبتی که در خود نگه می‌دارند، به پناهگاهی ایده‌آل برای رشد انواع باکتری‌ها، قارچ‌ها و دیگر میکروارگانیسم‌ها تبدیل می‌شوند که در محیط گرم و مرطوب حمام به سرعت تکثیر می‌یابند.

چرا حوله‌ها به محیطی برای تجمع میکروب‌ها تبدیل می‌شوند؟

بسیاری از ما تصور می‌کنیم چون بعد از تمیز شدن با صابون و آب از حوله استفاده می‌کنیم، پس حوله تمیز می‌ماند، اما باکتری‌ها و قارچ‌ها (Bacteria and Fungi) بلافاصله پس از اولین استفاده، شروع به استقرار در تار و پود آن می‌کنند. 

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که حوله‌ها می‌توانند میزبان باکتری‌های خطرناکی مانند استافیلوکوک (Staphylococcus) و اشرشیا کلی (E. coli) باشند که اولی معمولاً روی پوست و دومی در روده انسان یافت می‌شود. اگر فاصله بین ۲ نوبت شستن حوله حمام طولانی شود، این میکروب‌ها لایه‌های مقاومی به نام بیوفیلم (Biofilm) تشکیل می‌دهند که نه تنها جدا کردنشان سخت است، بلکه باعث کدر شدن ظاهر حوله و ایجاد بوی ناخوشایند «نم» می‌شوند.

متخصصان بهداشت توصیه می‌کنند که برای حفظ سلامت پوست و جلوگیری از انتقال آلودگی، حداقل هفته‌ای یک بار نسبت به شستن حوله حمام اقدام کنید. البته این یک قاعده کلی است و بسته به شرایط زندگی شما، ممکن است نیاز باشد این فاصله کوتاه‌تر شود؛ برای مثال اگر در یک محیط بسیار شرجی زندگی می‌کنید یا تهویه حمام شما ضعیف است، حوله دیرتر خشک شده و میکروب‌ها فرصت بیشتری برای رشد پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی یا در صورتی که پوست حساسی دارید یا از آکنه رنج می‌برید، شستشو باید هر ۲ یا ۳ روز یک بار انجام شود تا از بازگشت باکتری‌ها به منافذ پوست جلوگیری شود.

استاندارد طلایی برای شستشو و نگهداری بهداشتی

دمای آب مناسب یکی از کلیدی‌ترین فاکتورها در از بین بردن عوامل بیماری‌زا است؛ بنابراین بهتر است حوله‌ها را در دمای ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد بشویید تا مطمئن شوید که میکروب‌ها از بین رفته‌اند. استفاده از شوینده‌های باکیفیت و گاهی افزودن مواد ضدعفونی‌کننده مخصوص پارچه می‌تواند به پاکسازی عمیق‌تر الیاف کمک کند، اما مهم‌تر از خودِ شستشو، فرآیند خشک کردن است. خشک کردن کامل حوله در معرض نور مستقیم خورشید یا استفاده از خشک‌کن‌های حرارتی، رشد میکروبی را به شدت کاهش می‌دهد و از باقی ماندن رطوبت که عامل اصلی فساد الیاف و تجمع بو است، جلوگیری می‌کند.

در موارد خاص، رعایت بهداشت حوله باید با وسواس بیشتری دنبال شود؛ به عنوان مثال اگر فردی در خانه بیمار است، حوله او حتماً باید به صورت روزانه تعویض و جداگانه شسته شود. همچنین حوله‌های دستی و آشپزخانه که در طول روز ده‌ها بار توسط افراد مختلف استفاده می‌شوند، بسیار سریع‌تر از حوله حمام آلوده شده و باید هر ۲ تا ۳ روز یک بار شسته شوند. یک حوله نمناک که ساعت‌ها در گوشه حمام رها شده، می‌تواند بیش از یک صندلی توالت فرنگی آلودگی میکروبی داشته باشد و این حقیقتی است که نباید نادیده گرفته شود.

مکانیسم جذب و فرسودگی الیاف در اثر شستشو

ساختار حوله‌ها معمولاً از حلقه‌های الیاف (غالباً پنبه) تشکیل شده است که سطح تماس را برای جذب حداکثری آب افزایش می‌دهند، اما همین حلقه‌ها مانند دام برای سلول‌های مرده عمل می‌کنند. با هر بار شستن حوله حمام، مقداری از نرمی الیاف کاسته می‌شود، به خصوص اگر از نرم‌کننده‌های پارچه به مقدار زیاد استفاده کنید؛ زیرا نرم‌کننده‌ها یک لایه مومی روی الیاف ایجاد می‌کنند که قدرت جذب آب را به مرور کم می‌کند. برای حفظ کارایی و بهداشت، پیشنهاد می‌شود به جای نرم‌کننده، گاهی از سرکه سفید در مرحله آبکشی استفاده کنید تا هم باکتری‌ها کشته شوند و هم رسوبات شوینده از بین برود.

خطرات استفاده از حوله مشترک و بیماری‌های پوستی

استفاده از حوله مشترک، حتی بین اعضای خانواده، یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای انتقال عفونت‌های پوستی مانند قارچ پوستی، زگیل و حتی عفونت‌های چشمی مثل گل‌مژه است. پوست ما به عنوان اولین سد دفاعی بدن، دائماً با محیط در تماس است و انتقال میکروب‌های فلور طبیعی بدن یک فرد به فرد دیگر می‌تواند باعث بروز التهاب یا عفونت در نفر دوم شود. بنابراین، داشتن حوله شخصی و اطمینان از خشک شدن کامل آن بین هر بار استفاده، نه تنها یک ترجیح شخصی، بلکه یک ضرورت بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در محیط کوچک خانه است.

شاید در آینده پارچه‌هایی با فناوری نانو ساخته شوند که خاصیت خودتمیزشوندگی داشته باشند، اما تا آن زمان، نظم در نظافت حرف اول را می‌زند. توجه به جزئیاتی مثل آویزان کردن حوله به صورت کاملاً باز (به جای تا کردن یا روی هم انداختن) می‌تواند سرعت خشک شدن را بالا برده و عمر مفید حوله را افزایش دهد. به یاد داشته باشید که نظافت شخصی فقط به شستن بدن خلاصه نمی‌شود؛ ابزاری که برای خشک کردن خود استفاده می‌کنید، به همان اندازه در سلامت کلی شما و محیط زندگی‌تان نقش ایفا می‌کند.

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حوله نظافت میکروب شستن حوله حوله حمام حوله دستی
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