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قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز 28 مرداد

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۳ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۸۶
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1717 بازدید
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سکه

 به گزارش تابناک، بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 193 میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۸ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
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