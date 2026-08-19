ماجرای مرگ دختر جوان در دفتر کار مرد متأهل

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ ساعت ۵ بامداد سه‌شنبه ۲۷ مرداد جاری مأمور کلانتری شهرک غرب با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران تماس گرفت و از فوت زنی ۳۰ ساله بر اثر سقوط از ساختمانی در شمال غرب تهران خبر داد. تیم جنایی با حضور در محل و تحقیق از ساکنان متوجه شد او از پنجره طبقه چهارم ساختمان که دفتر کار مردی ۳۵ ساله بوده، سقوط کرده است.

همسر مالک آپارتمان در تحقیقات گفت‌: این آپارتمان محل کار شوهرم است. مدتی است با هم دچار اختلاف شده و درگیر بودیم. او دوشنبه شب به خانه نیامد و تلفن همراهش را هم جواب نمی‌داد، به همین دلیل مقابل دفتر کارش رفتم که در را باز نکرد. ساعتی بعد با کلیدساز برگشتم و خواستم قفل را باز کنم که خودش در را باز کرد. در حال بحث با شوهرم بودم که صدای باز و بسته شدن و سپس جیغ و فریاد شنیدیم. به سمت پنجره که رفتیم، جسد زنی پایین افتاده بود.

مرد جوان در تشریح ماجرا نیز گفت‌: من و همسرم دچار اختلاف‌های شدیدی با هم شده بودیم و می‌خواستم از او جدا شوم. در این گیرودار با زن جوانی آشنا شدم که در زمینه خرید و فروش خودرو فعالیت داشت. ارتباطمان شکل گرفت و حتی قرار بود خودرویی را با قیمت مناسب برایم جور کند تا بخرم. آن شب هم برای گفت‌و‌گو درباره همین معامله به شرکتم در شمال غرب تهران آمده بود.

مشغول شام و گفت‌و‌گو بودیم که سر و کله همسرم پیدا شد. منتظر ماندم تا برود، اما دست‌بردار نبود. وقتی در را باز کردم، زن مهمان که ترسیده بود، به سمت تراس رفت و پنهان شد. همسرم همه جا را جست‌و‌جو می‌کرد که ناگهان صدای جیغ شنیدیم. سریع به سمت تراس رفتم که دیدم زن مهمان به پایین سقوط کرده و فوت شده است.

رضا اعلائی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت‌: به نظر می‌رسد زن جوان قصد پنهان شدن در تراس را داشته که دچار حادثه و سقوط مرگبار شده است، اما تحقیقات همچنان در این باره ادامه دارد.