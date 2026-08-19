محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار مجسمه شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس در عراق درباره سفر به عراق گفت: «سفر امروز ما به عراق، در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است.» قالیباف خطاب به حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: «بدانید که تا به نتیجه رساندن آرمان‌های شما از پا نخواهیم نشست...» حرف‌های کامل قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.