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حرفهای قالیباف مقابل مجسمه حاج قاسم در عراق
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار مجسمه شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس در عراق درباره سفر به عراق گفت: «سفر امروز ما به عراق، در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است.» قالیباف خطاب به حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: «بدانید که تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست...» حرفهای کامل قالیباف را میبینید و میشنوید.
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