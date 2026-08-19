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راننده حیوان‌آزار در تالش احضار شد

در پی انتشار ویدئویی از یک خودروی سواری در شهرستان تالش که در آن فرد راننده اقدام به آزار یک سگ کرده بود، مأموران انتظامی با پیگیری‌های فنی، عامل این اقدام را شناسایی و برای رسیدگی به پرونده احضار کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۴
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703 بازدید
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۴
حیوان آزار

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ رضا زندی رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا اظهار کرد: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن یک دستگاه خودروی سواری در شهرستان تالش اقدام به کشیدن یک قلاده سگ کرده بود، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، عامل این اقدام شناسایی و احضار شد.

وی افزود: فرد شناسایی‌شده در تحقیقات به انجام این اقدام اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی گفت: پلیس محتوای منتشرشده را به‌صورت مستمر پایش می‌کند و موارد دارای جنبه مجرمانه یا تخلف، پس از بررسی و احراز، از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

سرهنگ زندی خاطرنشان کرد: فضای مجازی محل قانون‌شکنی و رفتار‌هایی که موجب آسیب به حقوق عمومی، جریحه‌دار شدن احساسات مردم یا اخلال در نظم و امنیت جامعه شود نیست و پلیس در چارچوب قانون با موارد احرازشده برخورد خواهد کرد.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا هشدار داد: پلیس فضای مجازی راهور به‌صورت مستمر فضای مجازی را رصد می‌کند و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات و رفتار‌های مجرمانه، موضوع را به‌سرعت بررسی و عاملان را شناسایی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با متخلفان و مجرمان در چارچوب قانون برخورد قضایی خواهد شد و هیچ جرم و تخلفی از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.

روایت راننده پراید از ماجرای کشیدن سگ

(شهرام. ر)، راننده خودروی پراید ۱۴۱، درباره این حادثه اظهار کرد: این سگ متعلق به خودم است. سگ گم شده بود و پسرم آن را پیدا کرده بود. من سر کار بودم که با من تماس گرفت و گفت سگ را پیدا کرده است. به خانه رفتم و سگ را با طناب گرفتیم تا آن را به خانه برگردانیم.

وی افزود: همسرم نیز داخل خودرو و در صندلی شاگرد بود. هنگام حرکت در خیابان، سگ به زمین افتاد. من خودرو را متوقف کردم، طناب را به همسرم دادم و از او خواستم سگ را به خانه ببرد و خودم با خودرو به سمت خانه حرکت کردم.

روفی‌پور در واکنش به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره این اقدام گفت: من هیچ قصدی برای حیوان‌آزاری نداشتم و این اولین بار بود که چنین اتفاقی افتاد. از مردم شهرستان تالش، استان گیلان، رسانه‌ها و همه هموطنان عذرخواهی می‌کنم و بابت این اتفاق واقعاً پشیمانم. این کار دیگر تکرار نخواهد شد.

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راننده حیوان آزار تالش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
میرمهنّا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
13
پاسخ
باید با سیم بکسل ببندنش پشت تراکتور، چند کیلومتری کف خیابونای تالش روی آسفالت و خاک تابش بدن، ببینه سگ های تالشی چه کیفی می کنند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
10
پاسخ
قصه تعریف میکند، شماها که سگ نگه می دارید وقتی وجدان ندارید چرا چنین کاری میکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
6
پاسخ
دروغ می‌گه! کاملاً مشخصه که این سگ ولگرده و هیچ نشانه‌ای از خانگی بودن در ظاهرش دیده نمی‌شه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
4
پاسخ
بی وجدان
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