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شاخص کل بورس یک کانال عقب نشست!

شاخص کل بورس تهران در دقایق ابتدایی معاملات امروز با افت ۸۰ هزار واحدی به رقم ۵ میلیون و ۸۶۶ هزار واحد کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۰
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شاخص کل بورس

 شاخص کل بورس تهران در دقایق ابتدایی معاملات امروز با افت ۸۰ هزار واحدی به رقم ۵ میلیون و ۸۶۶ هزار واحد کاهش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تاکنون ۲۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها از سهام، حق تقدم سهام و صندوق‌های سهامی و ۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

اگرچه ۵۳ درصد بازار در محدوده قرمز قرار گرفته اما تقاضای خرید ۱۱.۸ همتی ثبت شده است.

ارزش معاملات تاکنون ۴.۵ همت برآورد می‌شود اما ارزش کل بازار یک کانال افت کرد و به ۱۶.۷ هزار همت برگشت.

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