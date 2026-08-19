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نسخه جدید چت‌جی‌پی‌تی امن‌تر برای نوجوانان

اوپن‌ای آی در بیانیه‌ای اعلام کرد حالت جدید «چت جی پی تی برای نوجوانان» گفت‌و‌گو‌ها درباره موضوعات با ریسک بالا مانند خودآزاری، خشونت و اختلالات غذا خوردن را محدود می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۶۹
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چت جی پی تی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اوپن‌ای آی نسخه‌ای از چت جی پی تی که برای افراد زیر سن قانونی ساخته شده را همراه قابلیت‌های کنترل آن توسط والدین و ویژگی‌های امنیتی افزوده، ارائه کرد.

به نقل از رویترز، این درحالی است که پلتفرم آنلاین مذکور به دلیل ریسک چت بات‌های هوش مصنوعی با سختگیری‌هایی رو‌به‌رو است.

اوپن‌ای آی در بیانیه‌ای اعلام کرد حالت جدید «چت جی پی تی برای نوجوانان» گفت‌و‌گو‌ها درباره موضوعات با ریسک بالا مانند خودآزاری، خشونت و اختلالات غذا خوردن را محدود می‌کندو از سوی دیگر ابزار‌های آموزشی برای کمک به یادگیری دانش آموزان به جای به اشتراک گذاری پاسخ ها، ارائه می‌کند.

هنگامیکه تخمین زده می‌شود یک کاربر کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، یا سن خود را بین ۱۳تا ۱۷ سال اعلام کند، این حالت به طور خودکار فعال می‌شود و به والدین امکان می‌دهد «ساعات سکون» تعیین، برخی تنظیمات را مدیریت و هنگامیکه نوجوانان درباره موضوعات حساس گفت‌و‌گو می‌کنند، نوتیفیکیشن دریافت کنند.

چنین اقدامی سازنده چت جی پی تی را همسو با غول‌های فناوری مانند متا که اقدمات حفاظتی برای نوجوانان در پلتفرم هایشان را در میانه تهدید‌های قانونی و شواهدی از آسیب به سلامتی روحی آنان، پر رنگتر کرده‌اند، قرار می‌دهد. تعداد روز افزونی از کشور‌های سراسر جهان شبکه‌های اجتماعی را برای نوجوانان منع کرده‌اند.

از سوی دیگر اوپن‌ای آی نیز با چند شکایت رو‌به‌رو است که در آنها به آسیب رساندن به کودکان متهم شده است.

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چت جی پی تی نوجوانان هوش مصنوعی
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