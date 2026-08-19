سهمیههای ویژه کنکور برای آسیبدیدگان جنگ
به گزارش تابناک؛ رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در یک برنامه تلویزیونی درباره برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: هماهنگی کامل با وزارت نیرو انجام شده و به صورت نقطهای مراکز برگزاری آزمون در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است تا در سه روز برگزاری آزمون، قطعی برق در حوزههای امتحانی نداشته باشیم.
وی افزود: همچنین معاونت اجرایی قوه قضاییه برای سراسر کشور پیامکهایی را با هدف اطلاعرسانی درباره وضعیت برگزاری آزمون و جزئیات تخلفات ارسال کرده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای داوطلبانی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، گفت: برای این داوطلبان امتیازات ویژهای در نظر گرفته شده است. ما یکسری سهمیهها را داریم و قوانین مربوط به افرادی که شهید یا مجروح شدهاند، برای آنها اجرا میشود.
محمدی ادامه داد: حسب تأکید وزیر علوم، قرار بود برای متقاضیانی که خانه آنها در جریان جنگ دچار تخریب شده و امکان سکونت نداشتهاند و کتابها و جزوههای آنها نیز زیر آوار مانده است، تسهیلاتی ارائه کنیم.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در این زمینه چند جلسه با نهادهای مختلف از جمله هلال احمر و شهرداری برگزار کردیم تا جامعه هدف شناسایی و تسهیلات لازم ارائه شود، اما این طرح هنوز به طور کامل انجام نشده است. تلاش کردهایم در زمینه جمعآوری اطلاعات اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم این موضوع را به آزمون سال ۱۴۰۵ برسانیم.
محمدی گفت: پس از برگزاری آزمون تلاش بر این است نتایج اولیه ۲۶ و ۲۷ شهریور اعلام شود و در ادامه بازه زمانی چند روزه (حدود یک هفته) برای انتخاب رشته خواهیم داشت و نتایج نهایی آبان ماه اعلام خواهد شد تا نیم سال تحصیلی اول شروع شود.
وی گفت: از صبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه کارت شرکت در آزمون در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و تا کنون بیش از ۹۰۰ هزار نفر کارت خود را دریافت کردهاند.
محمدی با تأکید بر اینکه هدف سازمان سنجش ارائه خدمات به تمام گروههای هدف است، گفت: یکی از این گروهها افراد توانخواه هستند. در آزمون امسال ۲ هزار و ۳۴۹ فرد توانخواه شرکت کردهاند که ۵۱ درصد آنها خانم و ۴۹ درصد آقایان هستند.
وی ادامه داد: در این زمینه ساختار چاپ سوالات خاصی را در نظر گرفتهایم که در منطقه سابقه ندارد. برای افرادی که ضعف بینایی دارند، دفترچههای درشتخط و برای نابینایان، دفترچههای خط بریل در نظر گرفته شده است. همچنین برای افرادی که نیاز به منشی دارند، منشی اختصاص داده میشود و یکونیم برابر زمان عادی آزمون در اختیار آنها قرار میگیرد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تغییر ظرفیت رشتههای دانشگاهی نیز اظهار کرد: یکسری رشتهها براساس نیاز جامعه در نظر گرفته شدهاند که مقدمات آنها فراهم شده است و در مرحله انتخاب رشته به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
محمدی افزود: تغییرات جمعیتی و جنسیتی موضوعی نیست که بتوان به سرعت در مورد آن تغییرات اعمال کرد، اما برای رشتههای خاص افزایش ظرفیت داشتهایم. البته این رشتهها بیشتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی است بنابراین در مقطع کارشناسی تغییرات محسوس نخواهد بود.
معاون وزیر علوم درباره ظرفیت پذیرش دانشگاهها گفت: ظرفیتهای لازم لحاظ شده است تا تمام شرکتکنندگان بتوانند در رشتههای مختلف امکان قبولی داشته باشند. در رشته پزشکی حدود ۱۸ هزار ظرفیت داریم که این رقم در مرحله پذیرش ممکن است بالا یا پایین شود.
وی افزود: امسال در حوزه پزشکی افزایش ظرفیت خیلی زیادی نداریم. باید توجه داشت که ما در دفترچه یک ظرفیت داریم، اما تعداد قبولیها معمولاً در برخی رشتهها بیشتر میشود.
محمدی توضیح داد: ظرفیت اسمی به این معناست که برای مثال در رشته پزشکی ۱۸ هزار ظرفیت افزایش یافته و این ظرفیت در دفترچه درج شده است، اما در مرحله گزینش و زمانی که افراد را جذب میکنیم، ممکن است این رقم به ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر برسد.
وی گفت: در تمامی رشتههایی که پردازش داده و گزینش داریم، توزیع افراد بین مناطق و سهمیهها انجام خواهد شد و شکست ظرفیت نیز خواهیم داشت. تلاش ما این است که این فرآیند به نفع متقاضیان باشد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمهیدات برگزاری آزمون نیز اظهار کرد: در سازمان سنجش و شبکه ملی سنجش که ۱۶ وزارتخانه و نهاد در آن حضور دارند، تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون پیشبینی شده است، اما مهمترین نقش را خانوادهها در ایجاد آرامش برای داوطلبان دارند.
محمدی از خانوادهها خواست محیطی امن و آرام برای داوطلبان فراهم کنند و افزود: خانوادهها باید به مدیریت استرس و اضطراب داوطلبان کمک کنند. اکنون زمان بازخواست نیست و خانواده باید فضای مطلوبی را برای داوطلب فراهم کند و زمینه خواب مطلوب او را فراهم آورد.
وی با بیان اینکه تنها راه موفقیت در آزمون، میزان تسلط داوطلبان بر مطالب است، گفت: آزمون را با بالاترین استانداردها آماده کردهایم و الگوی رفتاری کشورهای دیگر را نیز مطالعه کردهایم تا سوالات به بهترین نحو آماده شوند.
وی در پایان تأکید کرد: دانشآموزان ما تحت فشار هستند و آزمونهای متعددی از جمله آزمونهای نهایی و کنکور سراسری را پیش رو دارند؛ بنابراین خانوادهها باید زمینه آرامش و امنیت روانی آنها را فراهم کنند.
آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ با بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر داوطلب به طور همزمان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه در حوزههای امتحانی سراسر کشور برگزار میشود.