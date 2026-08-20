قدرتمندترین گذرنامه جهان برای کدام کشور است؟
سنگاپور با امکان سفر به ۱۹۲ مقصد بدون نیاز به دریافت ویزا پیش از سفر، در صدر رتبهبندی گذرنامههای جهان قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۶۱| |
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سنگاپور با امکان سفر به ۱۹۲ مقصد بدون نیاز به دریافت ویزا پیش از سفر، در صدر رتبهبندی گذرنامههای جهان قرار دارد.
به گزارش تابناک؛ ژاپن، کرهجنوبی و امارات با دسترسی بدون ویزای قبلی به ۱۸۸ مقصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر، گذرنامه افغانستان تنها امکان دسترسی به ۲۲ مقصد را بدون ویزای قبلی فراهم میکند؛ به این ترتیب فاصله میان قدرتمندترین و ضعیفترین گذرنامه در این شاخص به ۱۷۰ مقصد میرسد.
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