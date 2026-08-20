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رکورد خیره‌کننده قطار فوق سریع چینی در ۵ ثانیه!

یک قطار مغناطیسی آزمایشی در چین با ثبت شتاب صفر تا ۸۰۰ کیلومتربرساعت در مدت ۵٫۳ ثانیه، رکورد جدیدی در جهان ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۵۴
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قطار

یک قطار مغناطیسی آزمایشی در چین توانست با دستیابی به سرعت ۸۰۰ کیلومتربرساعت در مدت‌زمان تقریبی ۵ ثانیه، رکورد شتاب‌گیری جهان را جابه‌جا کند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ قطار مغناطیسی چین با وزن ۱٫۱ تن در یک مسیر آزمایشی به طول یک کیلومتر در آزمایشگاه دونگ‌هو واقع در استان هوبئی، ظرف مدت ۵٫۳ ثانیه از حالت سکون به سرعت ۸۰۰ کیلومتربرساعت رسید.

فناوری مگلو با استفاده از نیروی مغناطیسی، قطار را کمی بالاتر از ریل‌ها نگه می‌دارد تا اصطکاک به‌طور کامل حذف شود و هم‌زمان میدان مغناطیسی تولیدشده توسط سیم‌پیچ‌های اطراف ریل، قطار را به جلو می‌رانند.

پژوهشگران چینی نشان دادند که این قطار علاوه‌بر دستیابی به سرعت‌های بسیار بالا، می‌تواند با سیستم ترمز پیشرفته‌اش به‌طور کاملا کنترل‌شده متوقف شود. قطار پس از رسیدن به سرعت ۸۰۰ کیلومتربرساعت، در مسافتی حدود ۲۰۰ متر به‌آرامی و بدون تکان ناگهانی متوقف شد. این سومین بار در ۶ ماه گذشته است که قطار یادشده رکورد شتاب‌گیری مگلو در مسافت کوتاه را می‌شکند.

نخستین آزمایش قطار در خردادماه سال گذشته انجام شد که در آن زمان توانست در مدت هفت ثانیه به سرعت ۶۵۰ کیلومتربرساعت دست یابد. در آزمایش‌های بعدی، قطار با کاهش زمان شتاب‌گیری، به سرعت‌های ۷۰۰ و ۷۹۸ کیلومتربرساعت رسید و رکوردهای قبلی خود را بهبود بخشید.

دانشمندان در جریان آزمایش‌ها، فناوری‌های کلیدی متعددی از جمله انتقال انرژی با قدرت بالا، رانش الکترومغناطیسی، کنترل تعلیق در سرعت بالا و ترمز اضطراری را به چالش کشیدند.

قطارهای مغناطیسی در حال کار در چین و ژاپن معمولا با سرعت ۳۲۰ کیلومتربرساعت حرکت می‌کنند و سریع‌ترین قطار تجاری جهان یعنی فوشینگ در چین، به بیشینه‌ی سرعت ۳۵۰ کیلومتربرساعت می‌رسد. پژوهشگران دانشگاه ملی فناوری دفاعی چین در حال ساخت قطارهای مگلو فوق سریع هستند و در یکی از آزمایش‌های خود به شتاب ۶۹۷ کیلومتربرساعت در دو ثانیه دست یافته‌اند.

فناوری کنونی در مرحله‌ی فعلی برای جابه‌جایی انسان طراحی نشده است؛ اما محققان امیدوارند اصول پایه‌ای آن در نهایت به ساخت سیستم‌های پرتاب موشک و هواپیماهای جنگنده منجر شود. دانشمندان چینی همچنین در حال توسعه‌ی فناوری مشابهی برای راه‌اندازی قطارهای مگلو درون لوله‌های کم‌فشار یا خلاء هستند؛ البته این طرح‌ها با چالش‌هایی مانند هزینه‌های سنگین زیرساختی، امنیت مسافران و ساخت ریل‌های بسیار دقیق در مسافت‌های طولانی روبه‌رو است.

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برچسب ها
چین قطار سریع السیر صنعت فناوری تکنولوژی قطار مغناطیسی
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