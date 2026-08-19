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ژاله صامتی و دخترانش در تولد ۵۴ سالگی‌اش

تصاویری از جشن تولد ۵۴ سالگی ژاله صامتی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۵۲
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6792 بازدید
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۲
ژاله صامتی

به گزارش تابناک؛ تصاویری از جشن تولد ۵۴ سالگی ژاله صامتی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.

در این عکس، ژاله صامتی در کنار دخترانش دیده می‌شود؛ قاب خانوادگی و صمیمی این بازیگر با دو دخترش با واکنش کاربران همراه شده و توجه برخی را به خود جلب کرده است.

نیاز سنجری، دختر ژاله صامتی نیز به‌تازگی قدم به عرصه بازیگری گذاشته است و در یک نمایش تئاتر در کنار مادرش روی صحنه رفته بود.

ژاله صامتی و دخترانش در تولد ۵۴ سالگی‌اش

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ژاله صامتی تولد دختران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ایمان چراغی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
3
2
پاسخ
تولدتون مبارک ژاله صامتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
0
پاسخ
چقدر قشنگند
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