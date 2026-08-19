تصاویری از جشن تولد ۵۴ سالگی ژاله صامتی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.

به گزارش تابناک؛ تصاویری از جشن تولد ۵۴ سالگی ژاله صامتی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.

در این عکس، ژاله صامتی در کنار دخترانش دیده می‌شود؛ قاب خانوادگی و صمیمی این بازیگر با دو دخترش با واکنش کاربران همراه شده و توجه برخی را به خود جلب کرده است.

نیاز سنجری، دختر ژاله صامتی نیز به‌تازگی قدم به عرصه بازیگری گذاشته است و در یک نمایش تئاتر در کنار مادرش روی صحنه رفته بود.