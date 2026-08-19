قیمت خودرو در بازار امروز ۲۸ مرداد

قیمت خودرو امروز 28 مرداد 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان در محدوده‌ای کم‌تحرک و بدون جهت مشخص حرکت کرد. نوسانات قیمتی در اغلب مدل‌ها محدود بود و تغییرات پراکنده برخی خودروها نیز نتوانست برآیند کلی بازار را به سمت صعود یا نزول مشخصی هدایت کند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، رفتار بازار بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظار و احتیاط خریداران قرار دارد. از یک سو، کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند انتظارات کاهشی و امید به ورود خودروهای جدید را تقویت کند و از سوی دیگر، بازگشت تنش‌ها همچنان ریسک افزایش قیمت را پیش روی بازار قرار می‌دهد. همین دوگانگی باعث شده بخش قابل توجهی از تقاضا فعلاً از تصمیم‌گیری قطعی فاصله بگیرد.

قیمت خودروهای داخلی

تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 65 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از سوی دیگر، پژو 207 دنده‌ای پانوراما افزایش بهای 41 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 60 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.



اطلس G در روز جاری افت بهای 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 498 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، کوییکGX نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 207 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

اکستریم QX بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد و نسبت به روز گذشته 180 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ 11 میلیارد و 150 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، آریزو M5 افت بهای 60 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی سه میلیارد و 730 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

بیجینگ U5 کاهش بهای 100 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 250 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، لوکانو L7 افت بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 6 میلیارد و 680 میلیون تومان ایستاد.

کی‌ام‌سی J7 نسبت به روز گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای پنج میلیارد و 100 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی ایگل کاهش بهای 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 435 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.