بارش باران در ارتفاعات گیلان و مازندران
به گزارش تابناک؛ در این دو روز طی بعد از ظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشود.
جمعه در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان، ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی میشود.
در دو روز آینده در برخی نقاط جنوب غرب، شمال شرق و شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
روزهای چهارشنبه تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج هستند.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، در برخی ساعتها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.