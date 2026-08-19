صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بارش باران در ارتفاعات گیلان و مازندران

سازمان هواشناسی کشور اعلام‌کرد: امروز (چهارشنبه) در ارتفاعات گیلان و مازندران و پنجشنبه در ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان، بارش پراکنده پیش بینی می‌شود
کد خبر: ۱۳۹۰۴۴۵
| |
940 بازدید
بارش باران

به گزارش تابناک؛ در این دو روز طی بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

جمعه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان، ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در دو روز آینده در برخی نقاط جنوب غرب، شمال شرق و شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

روز‌های چهارشنبه تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج هستند.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۳۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بارش باران گیلان مازندران
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: برداشت برنج در گیلان
بارندگی در ۱۰ استان کشور
تشدید بارش در شمال کشور تا آخر هفته
عکس: دریاچه «حلیمه‌جان»، عروس دریاچه‌های گیلان
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۶ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005piX
tabnak.ir/005piX