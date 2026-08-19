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کاظم جلالی:حمله به کشتی ما، اقدام تروریستی بود

سفیر تهران در مسکو بامداد چهارشنبه گفت که اوکراین هنوز هیچ غرامتی بابت حمله جنایتکارانه به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر پرداخت نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۴۲
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حمله به کشتی ایران

«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه بامداد چهارشنبه حمله اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را تروریستی و جنایتکارانه توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» گفت: «این یک حمله عامدانه به کشتی غیرنظامی با پرچم ایران بود که محموله تجاری حمل می‌کرد. این حمله یک اقدام تروریستی و جنایی محسوب می‌شود که منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد».

وی ضمن اشاره به عذرخواهی «آندری سیبیها» وزیر خارجه اوکراین از این حمله، تأکید کرد که اوکراین اما باید تمام خسارات وارده را جبران کند.

این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه اوکراین هنوز هیچ غرامتی بابت حمله به این کشتی پرداخت نکرده، توضیح داد: «در این مرحله، ایران به دنبال دریافت غرامت از دولت اوکراین و پرداخت به آسیب دیدگان این حادثه است. رایزنی‌هایی در این خصوص در حال انجام است».

جلالی همچنین افزود که غرب درمورد حمله به اهداف غیرنظامی، رفتارهای دوگانه دارد و رویکردش در قبال این حملات سیاسی و گزینشی است. 

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کاظم جلالی اوکراین ایران حمله به کشتی کشتی ایرانی اقدام تروریستی
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