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قالیباف تهران را به مقصد بغداد ترک کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۴۰
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سفر به بغداد

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

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قالیباف رئیس مجلس سفر به بغداد عراق تحولات منطقه
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tabnak.ir/005piS
tabnak.ir/005piS