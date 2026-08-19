قالیباف تهران را به مقصد بغداد ترک کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل با هدف گفتوگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاریهای راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل با هدف گفتوگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاریهای راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.
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