قالیباف تهران را به مقصد بغداد ترک کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.