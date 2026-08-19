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تغییر استراتژی ترامپ در قبال ایران!

سی ان ان: ترامپ استراتژی خود در قبال ایران را تغییر داده و به فشار بلندمدت متمایل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۳۸
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فشار بر ایران

به گزارش تابناک به نقل از شرق، سی ان ان: ترامپ به نمایندگان ارشد خود دستور داده است که مذاکرات با ایران را متوقف کنند، که نشان دهنده تغییری عمده در استراتژی اوست.

کاخ سفید از تلاش برای "تحت فشار قرار دادن ایران در بازه کوتاه مدت" فاصله گرفته و به سمت تلاش بلندمدت‌تر برای "خفه کردن" تهران از طریق فشار اقتصادی و نظامی مداوم حرکت می‌کند.

به نظر می‌رسد هدف این راهبرد، افزایش فشار به مرور زمان است تا زمانی که ایران تمایل بیشتری به پذیرش شرایط ترامپ داشته باشد.

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ترامپ آمریکا ایران فشار استراتژی سی ان ان مذاکرات با ایران
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