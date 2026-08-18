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اقدام خصمانه فرانسه علیه ۲ دیپلمات ایرانی

وزیر خارجه فرانسه در واکنش به اطلاعیه وزارت خارجه ایران درباره معرفی ۲ دیپلمات فرانسوی به‌عنوان «عناصر نامطلوب»، اعلام کرد که ۲ دیپلمات ایرانی در روزهای آینده اخراج خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۲۱
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وزیر خارجه فرانسه

به گزارش تابناک، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۲ دیپلمات ایرانی در فرانسه در روزهای آینده اخراج خواهند شد.

وزیر خارجه فرانسه ادعا کرد: دو دیپلمات فرانسوی در تاریخ ۱۹ ژوئیه به‌طور عمدی مورد هدف قرار گرفته‌اند و این اقدام غیرقابل تحمل عواقبی را به دنبال خواهد داشت.

گفتنی است، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره معرفی ۲ دیپلمات فرانسوی به‌عنوان عناصر نامطلوب، اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

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ایران فرانسه وزیر خارجه فرانسه دیپلمات ها دیپلمات های ایرانی اقدام تلافی جویانه
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