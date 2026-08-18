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کاخ سفید: مذاکرات با ایران تا اطلاع ثانوی لغو شد

رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی در حال انجام یا برنامه‌ریزی شده با جمهوری اسلامی ایران نیست.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۲۰
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، شلبی تلکات، خبرنگار سمافور، در توئیتی نوشت: ​یک مقام کاخ سفید گفت که پست جدید ترامپ در تروث‌سوشال، به معنای لغو مذاکرات با ایران تا اطلاع ثانوی است.

این خبرنگار در ادامه نوشت: ترامپ می‌گوید «هیچ مذاکره یا گفتگویی در حال انجام یا برنامه‌ریزی شده» با ایران در جریان نیست.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تروث سوشال نوشت: «هیچ مذاکره یا گفتگویی در حال انجام یا برنامه‌ریزی شده با جمهوری اسلامی ایران نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگه هرمز باز و فعال است. تمام مین‌های آبی برداشته یا منفجر شده‌اند. از توجه شما به این موضوع متشکرم!»

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آمریکا کاخ سفید ترامپ ایران مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز
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