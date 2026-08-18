کاخ سفید: مذاکرات با ایران تا اطلاع ثانوی لغو شد

به گزارش تابناک، شلبی تلکات، خبرنگار سمافور، در توئیتی نوشت: ​یک مقام کاخ سفید گفت که پست جدید ترامپ در تروث‌سوشال، به معنای لغو مذاکرات با ایران تا اطلاع ثانوی است.

این خبرنگار در ادامه نوشت: ترامپ می‌گوید «هیچ مذاکره یا گفتگویی در حال انجام یا برنامه‌ریزی شده» با ایران در جریان نیست.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تروث سوشال نوشت: «هیچ مذاکره یا گفتگویی در حال انجام یا برنامه‌ریزی شده با جمهوری اسلامی ایران نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگه هرمز باز و فعال است. تمام مین‌های آبی برداشته یا منفجر شده‌اند. از توجه شما به این موضوع متشکرم!»