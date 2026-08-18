فرمانده انتظامی شهرستان نور، گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در ۲۸ اسفند سال گذشته در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت که قاتل مسلح فراری در نور زمین‌گیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ‌ مهدوی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران با دریافت این خبر سریعا وارد عمل شده و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم را در یکی از روستاهای توابع شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: متهم با مشاهده پلیس، با سلاح در اختیار، اقدام به تیراندازی کرد که ماموران نیز با رعایت قانون بکارگیری سلاح، ضمن زمین‌گیر کردن و انتقال وی به یک از مراکز درمانی، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۵ تیر فشنگ جنگی نیز از قاتل فراری کشف کردند.